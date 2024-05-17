Τερίμ: «Δεν ταυτίστηκαν τα πλάνα μας για τη νέα σεζόν»

Την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό έκανε γνωστή ο Φατίχ Τερίμ με δήλωσή του στο προφίλ του instagram. Ο Τούρκος τεχνικός σε αυτή αναφέρει ότι σε χθεσινή συνάντηση που είχε με τον Γιάννη Αλαφούζο διαπιστώθηκε ότι τα πλάνα των δύο πλευρών για τον σχεδιασμό για τη νέα σεζόν δεν ταυτίστηκαν. Ως αποτέλεσμα αυτού αποφασίστηκε ότι δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία.

Η δήλωση του Φατίχ Τερίμ:

«Από τον περασμένο Δεκέμβριο, η ομάδα μου και εγώ κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με όλες μας τις δυνάμεις, για να τελειώσουμε τη σεζόν 2023-2024 ως πρωταθλητές και να κάνουμε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να ζήσουν μια χαρά που δυστυχώς τους έλειψε για 13 χρόνια. Χθες το απόγευμα, ο Πρόεδρος Αλαφούζος και εγώ συναντηθήκαμε και αξιολογήσαμε μαζί την κατάσταση, πάνω στην οποία είδαμε ότι τα σχέδιά μας για τη σεζόν 2024-2025 δεν ήταν ευθυγραμμισμένα. Ως αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης, αποφασίστηκε ότι η επαγγελματική μας σχέση δεν θα συνεχιστεί.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που μας αγκάλιασαν τους έξι μήνες που περάσαμε στην Αθήνα, τον Πρόεδρο Γιάννη Αλαφούζο, καθώς και το επιτελείο του συλλόγου και επίσης είμαι ευγνώμων στην ποδοσφαιρική κοινότητα εδώ, που εξέφρασε την αγάπη και τον σεβασμό της την ομάδα και σε μένα σε κάθε ευκαιρία. Εύχομαι ειλικρινά στον Παναθηναϊκό ένα επιτυχημένο μέλλον.»

