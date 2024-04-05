Η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή πως ενέκρινε το να γίνονται «προσωρινά» παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πληθυσμός αντιμετωπίζει κίνδυνο λιμού, μέσω του λιμένα Ασντότ και του σημείου διέλευσης Έρετς, την επομένη της άνευ προηγουμένου προειδοποίησης του βασικού συμμάχου της χώρας, των ΗΠΑ, πως η υποστήριξή τους δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Η ανακοίνωση καταγράφτηκε την ώρα που η διεθνής πίεση εντείνεται στην ισραηλινή κυβέρνηση, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να αναφέρεται χθες Πέμπτη, για πρώτη φορά, στο ενδεχόμενο να θέσει ως όρο για τη συνέχιση της αμερικανικής βοήθειας την εφαρμογή από το Ισραήλ «χειροπιαστών» μέτρων, μπροστά στην ανθρωπιστική καταστροφή.

Η κυβέρνηση πολέμου ενέκρινε τη «λήψη άμεσων μέτρων για να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια» προκειμένου να «αποφευχθεί ανθρωπιστική κρίση» και να «εξασφαλιστεί η συνέχιση» των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακο «για την επίτευξη των στόχων του πολέμου», κατά την ανακοίνωση των υπηρεσιών του πρωθυπουργού Νετανιάχου που δημοσιοποιήθηκε ώρες μετά τη συνδιάλεξή του με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Ισραήλ θα επιτρέψει την «προσωρινή» παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του λιμένα της Ασντότ (περίπου 40 χλμ. βόρεια από τη Λωρίδα της Γάζας) και το φυλάκιο Έρετς.

Οι ισραηλινές αρχές θα επιτρέψουν επίσης να «αυξηθεί η βοήθεια» που παραδίδεται «απευθείας από την Ιορδανία μέσω του (σ.σ. συνοριακού φυλακίου) Κερέμ Σαλόμ», στο νότιο Ισραήλ.

Εν μέσω της ανθρωπιστικής τραγωδίας στη Λωρίδα της Γάζας, ο θάνατος τη Δευτέρα σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς επτά εργαζομένων της ΜΚΟ World Central Kitchen (WCK) μεγέθυνε περαιτέρω τη διεθνή δυσαρέσκεια για το Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε πως επρόκειτο για «σοβαρό λάθος».

Σε συνέντευξή του στο BBC, ο Τζον Φλίκιγκερ, πατέρας ενός από τους εργαζόμενους που σκοτώθηκαν, του 33χρονου Αμερικανοκαναδού Τζέικομπ Φλίκιγκερ, διαβεβαίωσε πως ο γιος του, πρώην στρατιωτικός, και οι συνάδελφοί του «τηρούσαν όλους τους κανονισμούς και τις διαδικασίες», παρά τη μεγάλη «αυστηρότητά τους», όπως είχαν αξιώσει οι αρχές του Ισραήλ. Σε συνέντευξή της στο δίκτυο ABC News, η Σάντι Λεκλέρκ, η σύντροφος του —απέκτησαν παιδί πρόσφατα— δήλωσε «συντετριμμένη» και απαίτησε «απαντήσεις».



«Γρήγορα» και «πλήρως»

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν υπενθύμισε χθες πως «το 100% του πληθυσμού χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια» στη Λωρίδα της Γάζας. «Και αυτοί που κινητοποιούνται, με ηρωισμό, για να του την παραδώσουν το κάνουν με κίνδυνο της ζωής τους», είπε στο περιθώριο εκδήλωσης του NATO στις Βρυξέλλες.

«Η φρικιαστική επίθεση αυτή την εβδομάδα εναντίον της World Central Kitchen δεν ήταν η πρώτη αυτού του είδους», αλλά «πρέπει να είναι η τελευταία», επέμεινε.

Η ΜΚΟ ανακοίνωσε επίσης πως αναστέλλει τις επιχειρήσεις της στη Λωρίδα της Γάζας, επιτείνοντας την ανησυχία για τους 2,4 εκατ. κατοίκους της.

Η ισπανική μη κυβερνητική οργάνωση Open Arms, η οποία είχε ναυλώσει μαζί με τη WCK το πρώτο πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια το οποίο έφθασε στη Λωρίδα της Γάζας από την Κύπρο μέσω του ειδικού θαλάσσιου διαδρόμου τον Μάρτιο, ανακοίνωσε χθες πως αναστέλλει την «αποστολή της στον ανθρωπιστικό διάδρομο», μετά τα φονικά πλήγματα.

Οι ΗΠΑ, ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ και μεγαλύτερος προμηθευτής του στρατού του με εξοπλισμούς, απαίτησαν χθες από τον εταίρο τους να υπάρξει «θεαματική αύξηση» της βοήθειας που φθάνει στη Λωρίδα της Γάζας, ελπίζοντας να δουν χειροπιαστά μέτρα τις «επόμενες ώρες και ημέρες».

Μετά την ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης ο Λευκός Οίκος την κάλεσε να τηρήσει τις υποσχέσεις της και να τις θέσει σε εφαρμογή «γρήγορα» και πλήρως».

Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος επικρίνεται από μέρος της εκλογικής βάσης του για την άνευ όρων υποστήριξή του στο Ισραήλ, πίεσε επίσης χθες τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να κλείσει «χωρίς καθυστέρηση» συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα προβλέπει επίσης απελευθέρωση ομήρων, οι διαπραγματεύσεις για την οποία έχουν βαλτώσει σχεδόν έξι μήνες μετά το ξέσπασμα της σύρραξης.

Για τον σκοπό αυτό, ο διευθυντής της CIA Μπιλ Μπερνς αναμένεται στο Κάιρο το σαββατοκύριακο για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, τον αιγύπτιο και τον ισραηλινό ομόλογό του, κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες.



Ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς ξέσπασε όταν ο στρατιωτικός βραχίονας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος προχώρησε σε άνευ προηγουμένου έφοδο σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Κατά ισραηλινές πηγές, άλλοι 250 και πλέον άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους πιστεύεται πως εξακολουθούν να κρατούνται στον θύλακο πάνω από 130 — όμως 34 εξ αυτών θεωρείται πως είναι νεκροί.

«31 παιδιά νεκρά από την πείνα»

Η ισραηλινή πολιτική ηγεσία ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, που πήρε την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας το 2007 και χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από τις κυβερνήσεις του Ισραήλ, των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Πάνω από 33.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας στις επιχειρήσεις αντιποίνων του στρατού του Ισραήλ από την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.



Οι ασταμάτητοι βομβαρδισμοί και κατόπιν οι χερσαίες επιχειρήσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, σε συνδυασμό με την επιβολή απόλυτης πολιορκία του μικρού παλαιστινιακού θυλάκου, έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή.

Ενώ «31 παιδιά στη Γάζα πέθαναν από την πείνα και την αφυδάτωση», σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει τον κίνδυνο λιμού και την κατάσταση των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις στον παλαιστινιακό θύλακο.

Χθες οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF), η Oxfam, οι Γιατροί του Κόσμου (MdM) και η Save the Children International τόνισαν πως είναι σχεδόν αδύνατο πλέον το προσωπικό τους να εργαστεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Από το ξέσπασμα του πολέμου έχουν σκοτωθεί σχεδόν 200 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, υπενθύμισε ο Κρίστοφερ Λόκγιαρ, ο γενικός γραμματέας της MSF.

Η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και παραδοσιακά σθεναρών υποστηρικτών του, δεν παύει να ασκεί πίεση στο Ισραήλ να προστατεύει τους άμαχους και τους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικούς φορείς στη Λωρίδα της Γάζας, με φόντο τις ανησυχίες για τη χερσαία επίθεση που θέλει να εξαπολύσει ο πρωθυπουργός Νετανιάχου στη Ράφα, στο νότιο άκρο του θυλάκου, όπου έχουν καταφύγει κάπου 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι εκτοπισμένοι εξαιτίας του πολέμου, κατά υπολογισμούς των Ηνωμένων Εθνών.

Για να διανεμηθεί βοήθεια, αρκετές χώρες κάνουν ρίψεις από αέρος τροφίμων σε δέματα με αλεξίπτωτα, όμως η μέθοδος αυτή, που ενέχει πολλούς κινδύνους για τον πληθυσμό, δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις παραδόσεις μέσω χερσαίων οδών, επιμένει ο ΟΗΕ.

Σύμφωνα με μελέτη της μη κυβερνητικής οργάνωσης Oxfam που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα, ο πληθυσμός στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας επιβιώνει με «λιγότερο από το 12%» των θερμίδων η λήψη των οποίων συνιστάται κατά μέσο όρο σε ημερήσια βάση (245 και 2.100 αντίστοιχα).



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.