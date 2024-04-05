Λογαριασμός
Άτυχος αθλητής κατάδυσης γλίστρησε από τον βατήρα μπροστά στον Μακρόν - «Η πλάτη μου είναι μια χαρά, αλλά ο εγωισμός μου…»

O Αλέξις Ζαντάρ, στα εγκαίνια του Ολυμπιακού Κέντρου Υγρού Στίβου της Γαλλίας, έκανε μια... επεισοδιακή βουτιά 

Ενα πολύ… άβολο και ντροπιαστικό ατύχημα είχε ένας 26χρονος αθλητής κατάδυσης στη Γαλλία, ο οποίος είχε επιλεχθεί για να κάνει επίδειξη στα εγκαίνια του ειδικά κατασκευασμένου καταδυτικού κέντρου ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, παρουσία μάλιστα του Γάλλου προέδρου! 

Ο Γάλλος πρωταθλητής Αλέξις Ζαντάρ , στα εγκαίνια του Ολυμπιακού Κέντρου Υγρού Στίβου της Γαλλίας, ενώ ετοιμαζόταν για μία εντυπωσιακή βουτιά, γλίστρησε πάνω στον βατήρα , και έπεσε στο νερό, μπροστά στο πλήθος επισήμων και δημοσιογράφων που παρακολουθούσε. 

«Η πλάτη μου είναι μια χαρά, αλλά ο εγωισμός μου...»

Η τούμπα του Ζαντάρ  έγινε viral και ο αθλητής σχολίασε αργότερα στα social media αστειευόμενος: «Ηταν η χειρότερη στιγμή αλλά δυστυχώς, αυτά συμβαίνουν. Ευχαριστώ για την υποστήριξη. Προς ενημέρωσή σας, η πλάτη μου είναι μια χαρά, αλλά ο εγωισμός μου...»

Μάλιστα, μιλώντας στην συνέχεια στα μμε για τον λόγο που έχασε την ισορροπία του, είπε: «Το πόδι μου λύγισε. Δεν γλίστρησα ή κάτι τέτοιο. Μετά έπεσα πάνω στη σανίδα. Είναι αντιολισθητική και επιπλέον, η σανίδα ήταν καινούρια, όμορφη και νομίζω ότι υπάρχει ακόμα η πλάτη μου πάνω στη σανίδα».

