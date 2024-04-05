Ενα πολύ… άβολο και ντροπιαστικό ατύχημα είχε ένας 26χρονος αθλητής κατάδυσης στη Γαλλία, ο οποίος είχε επιλεχθεί για να κάνει επίδειξη στα εγκαίνια του ειδικά κατασκευασμένου καταδυτικού κέντρου ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, παρουσία μάλιστα του Γάλλου προέδρου!

Ο Γάλλος πρωταθλητής Αλέξις Ζαντάρ , στα εγκαίνια του Ολυμπιακού Κέντρου Υγρού Στίβου της Γαλλίας, ενώ ετοιμαζόταν για μία εντυπωσιακή βουτιά, γλίστρησε πάνω στον βατήρα , και έπεσε στο νερό, μπροστά στο πλήθος επισήμων και δημοσιογράφων που παρακολουθούσε.

🏊‍♂️ Un plongeur chute lors de l'inauguration du centre aquatique olympique à Saint-Denis pic.twitter.com/NpYbeBrL6C — BFMTV (@BFMTV) April 4, 2024

«Η πλάτη μου είναι μια χαρά, αλλά ο εγωισμός μου...»

Η τούμπα του Ζαντάρ έγινε viral και ο αθλητής σχολίασε αργότερα στα social media αστειευόμενος: «Ηταν η χειρότερη στιγμή αλλά δυστυχώς, αυτά συμβαίνουν. Ευχαριστώ για την υποστήριξη. Προς ενημέρωσή σας, η πλάτη μου είναι μια χαρά, αλλά ο εγωισμός μου...»

"C'était le pire moment pour que ça m'arrive."

Il est tombé, en pleine démo devant Emmanuel Macron durant l’inauguration du Centre aquatique olympique à Saint-Denis. On a débriefé cette chute avec @AlexisJandard, plongeur qualifié pour Paris 2024. pic.twitter.com/nIDi3A7WnW — Brut FR (@brutofficiel) April 4, 2024

Μάλιστα, μιλώντας στην συνέχεια στα μμε για τον λόγο που έχασε την ισορροπία του, είπε: «Το πόδι μου λύγισε. Δεν γλίστρησα ή κάτι τέτοιο. Μετά έπεσα πάνω στη σανίδα. Είναι αντιολισθητική και επιπλέον, η σανίδα ήταν καινούρια, όμορφη και νομίζω ότι υπάρχει ακόμα η πλάτη μου πάνω στη σανίδα».

Πηγή: skai.gr

