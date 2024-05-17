Λογαριασμός
Ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Φατίχ Τερίμ - Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία

ΠΑΟ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Φατίχ Τερίμ.

Ο Τούρκος τεχνικός εργάστηκε έξι μήνες στο Τριφύλλι. Συνολικά καθοδήγησε την ομάδα μας σε 26 αγώνες, καταγράφοντας 14 νίκες, έξι ισοπαλίες, έξι ήττες και την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ευχαριστούμε τον Φατίχ Τερίμ και το επιτελείο του και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής διαδρομής τους.

Πηγή: PAOPANTOU

TAGS: Παναθηναϊκός ανακοίνωση Τερίμ Φατίχ
