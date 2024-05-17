Λογαριασμός
Νεκρό βρέφος 4 μηνών στο Διδυμότειχο

Οι γονείς του το μετέφεραν νεκρό στο νοσοκομείο το πρωί 

Διδυμότειχο

Νεκρό μεταφέρθηκε από τους γονείς του βρέφος περίπου 6 μηνών σήμερα το πρωί στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Οι πρώτες πληροφορίες σύμφωνα με το radioevros.gr αναφέρουν ότι οι γονείς του άτυχου βρέφους διαπίστωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του και άμεσα το μετέφεραν στο Νοσοκομείο, αλλά ήταν ήδη αργά.

