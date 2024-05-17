Νεκρό μεταφέρθηκε από τους γονείς του βρέφος περίπου 6 μηνών σήμερα το πρωί στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.
Οι πρώτες πληροφορίες σύμφωνα με το radioevros.gr αναφέρουν ότι οι γονείς του άτυχου βρέφους διαπίστωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του και άμεσα το μετέφεραν στο Νοσοκομείο, αλλά ήταν ήδη αργά.
Πηγή: skai.gr
- Σαν σήμερα: 17 Μαΐου 1902 - Ανακαλύπτεται ο μηχανισμός των Αντικυθήρων - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
- Το πρώτο ιδιωτικό αεροδρόμιο στην Ελλάδα ανοίγει τα φτερά του στην Καβάλα
- «Δεν μετανιώνω, είχε εραστή»: Κυνικός στην ομολογία του ο γυναικοκτόνος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη 40χρονη στο Μενίδι
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.