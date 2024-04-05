Υπό προσωρινή δικαστική διαχείριση τέθηκε, με απόφαση του δικαστηρίου του Μιλάνου, η εταιρεία Giorgio Armani Operations, η οποία σχεδιάζει ενδύματα και αξεσουάρ.

Όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος, η απόφαση ελήφθη έπειτα από έρευνα των εισαγγελέων και των καραμπινιέρων του Μιλάνου, η οποία αφορά την ανάθεση εργολαβιών σε εταιρίες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και φέρονται να χρησιμοποίησαν εργαζόμενους, οι οποίοι δεν διαθέτουν άδεια παραμονής στη χώρα.

Πρόκειται, όπως διευκρινίζεται, για προληπτικό και όχι «τιμωρητικό» μέτρο. Πρακτικά, για διάστημα ενός έτους, το δικαστήριο θα ορίσει έναν ειδικό ο οποίος θα πλαισιώσει τη διοίκηση της εταιρείας. Σύμφωνα με την έρευνα, η Giorgio Armani Operations «δεν κατάφερε να περιορίσει και να αποτρέψει φαινόμενα εργασιακής εκμετάλλευσης» διότι «δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα, προς εξακρίβωση των συνθηκών απασχόλησης και της τεχνικής ικανότητας των εταιρειών που ανέλαβαν τις εργολαβίες διευκολύνοντας, λόγω αμέλειας, άτομα που φέρονται να ευθύνονται για φαινόμενα οργανωμένης εκμετάλλευσης εργαζομένων από την Κίνα».

H έρευνα αφορά, μεταξύ των άλλων, την παραγωγή μέρους της φετινής συλλογής ενδυμάτων και αξεσουάρ. Η εισαγγελία του Μιλάνου θεωρεί, τέλος, ότι «δεν έτυχαν σεβασμού οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας ούτε επίσης οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.