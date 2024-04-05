«Οι σεισμοί σκοτώνουν. Αυτό ισχύει για ορισμένες χώρες περισσότερο από άλλες. Η Ταϊβάν και η Τουρκία βρίσκονται σε τεκτονικές ζώνες υψηλού κινδύνου. Ωστόσο οι άνθρωποι σε αυτές τις επικίνδυνες ζώνες δεν πλήττονται μόνο από τα στοιχεία της φύσης, αλλά και από τις πολιτικές αποφάσεις ή παραλείψεις των κυβερνήσεών τους», γράφει η Süddeutsche Zeitung με τίτλο «Τι κάνει καλύτερα η Ταϊβάν».

Η γερμανική εφημερίδα παρατηρεί: «Τουρκία και Ταϊβάν προσφέρονται για σύγκριση όχι μόνο επειδή και οι δύο χτυπήθηκαν από έναν καταστροφικό σεισμό πριν από 25 χρόνια, το 1999. Τότε, 2.400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ταϊβάν και περισσότεροι από 17.000 στην Τουρκία.

Έχει ενδιαφέρον τι συνέβη την τελευταία 25ετία: Στην Τουρκία όχι πολλά. Αντίθετα, η Ταϊβάν εισήγαγε νέο αντισεισμικό κανονισμό στις κατασκευές κτιρίων. Ως αποτέλεσμα η χώρα θρήνησε περίπου δέκα νεκρούς. Ο αριθμός των θυμάτων δεν αποκλείεται πάντως να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες.

Όταν η Τουρκία επλήγη από μεγάλο σεισμό πριν από έναν χρόνο, έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι.

«Είναι παραπάνω από σαφές ότι η Άγκυρα αγνόησε επιδεικτικά τα διδάγματα του 1999. Ο μεγάλος αριθμός των θυμάτων δεν οφειλόταν σε καμία περίπτωση μόνο στον ισχυρό σεισμό, αλλά για άλλη μια φορά στην αδράνεια, τη διαφθορά και τον νεποτισμό».

Πηγή: Deutsche Welle

