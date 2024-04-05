Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ζήτησε σήμερα Παρασκευή να ανασταλούν οι πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται εδώ και σχεδόν έξι μήνες σε πόλεμο με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα, το σχέδιο απόφασης που υιοθέτησε καλεί το Ισραήλ να λογοδοτήσει για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έχει διαπράξει στον παλαιστινιακό θύλακα.

Είκοσι οκτώ χώρες υπερψήφισαν το προσχέδιο απόφασης, 13 απείχαν από την ψηφοφορία και έξι το καταψήφισαν.

Είναι η πρώτη φορά που το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ παίρνει θέση αναφορικά με τον πόλεμο που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Ωστόσο το Συμβούλιο δεν διαθέτει τα μέσα για να επιβάλλει τις αποφάσεις του.



Η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα πως ενέκρινε το να γίνονται «προσωρινά» παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πληθυσμός αντιμετωπίζει κίνδυνο λιμού, μέσω του λιμένα Ασντότ και του σημείου διέλευσης Έρετς, την επομένη της άνευ προηγουμένου προειδοποίησης του βασικού συμμάχου της χώρας, των ΗΠΑ, πως η υποστήριξή τους δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Η ανακοίνωση καταγράφτηκε την ώρα που η διεθνής πίεση εντείνεται στην ισραηλινή κυβέρνηση, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να αναφέρεται χθες Πέμπτη, για πρώτη φορά, στο ενδεχόμενο να θέσει ως όρο για τη συνέχιση της αμερικανικής βοήθειας την εφαρμογή από το Ισραήλ «χειροπιαστών» μέτρων, μπροστά στην ανθρωπιστική καταστροφή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

