Ένας ένοπλος άνδρας που προσπάθησε να βάλει φωτιά σε συναγωγή στη Ρουέν έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, ο άνδρας ήταν οπλισμένος με ένα μαχαίρι και μια σιδερένια ράβδο.
Το περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί της Παρασκευής, είπε ο Νταρμανέν n σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο X.
Ο περιφερειακός γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός France 3 ανέφερε ότι πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο.
Ο δήμαρχος της Ρουέν είπε σε ανάρτησή του ότι η πόλη της Νορμανδίας ήταν «σοκαρισμένη».
Στο πλαίσιο των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και της χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, η Γαλλία αύξησε πρόσφατα το επίπεδο συναγερμού στο υψηλότερο επίπεδο.
