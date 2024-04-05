«Αδειάζει» τον Νετανιάχου ο Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τον πόλεμο στη Γάζα. «Το Ισραήλ έχει αρχίσει να χάνει εντελώς τον επικοινωνιακό πόλεμο», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε χθες Πέμπτη από την εκπομπή The Hugh Hewitt Show.

«Τελειώνετε και ας επιστρέψουμε στην ειρήνη και σταματήστε να σκοτώνετε ανθρώπους. Είναι μια πολύ απλή δήλωση», σημείωσε ο Ρεπουμπλικάνος τέως πρόεδρος που θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. «Πρέπει να τον τελειώσουν (τον πόλεμο). Να τον τελειώσουν και να το ξεπεράσουν γρήγορα διότι πρέπει εμείς, πρέπει εσείς να επιστρέψετε στην κανονικότητα και την ειρήνη», πρόσθεσε.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι μου αρέσει ο τρόπος που το κάνουν, διότι πρέπει να νικήσουν. Πρέπει να νικήσουν και παίρνει πολύ καιρό», τόνισε.

Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου με την αιματηρή επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης στο Ισραήλ από την οποία σκοτώθηκαν 1.160 άνθρωποι.

Από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 33.000 Παλαιστίνοι, κυρίως γυναίκες και παιδιά.

Το Ισραήλ δέχεται τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότερες διεθνείς πιέσεις λόγω του μεγάλου αριθμού αμάχων που έχουν σκοτωθεί αυτούς τους σχεδόν έξι μήνες, με τις ΗΠΑ – βασικό σύμμαχό του -- να έχουν αρχίσει να το επικρίνουν πιο έντονα.

«Κάθε βράδυ μεταδίδουν βίντεο από ένα κτίριο που έχει καταρρεύσει. Δεν θα έπρεπε να μεταδίδουν τέτοια βίντεο. Το κάνουν και γι’ αυτό χάνουν τον επικοινωνιακό πόλεμο», σημείωσε ο Τραμπ χθες.

«Μεταδίδουν τα πιο φρικτά, τα πιο ειδεχθή βίντεο με κτίρια που καταρρέουν. Και οι άνθρωποι φαντάζονται ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μέσα σε αυτά τα κτίρια (…) και δεν τους αρέσει», συνέχισε.



Πηγή: skai.gr

