Το βασικό επιχείρημα της προεκλογικής εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν συνοψίζεται σε μία φράση: «Ψηφίστε με διότι δεν είμαι ο Ντόναλντ Τραμπ». Όμως αρκεί ο νυν πρόεδρος να παρουσιάζει τον μεγάλο του αντίπαλο ως απειλή, για να παραμείνει στον Λευκό Οίκο;

Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να παρομοιάσουν την προεκλογική κούρσα σε μία «μάχη για τη δημοκρατία» όπου το φαβορί Τραμπ είναι ο εχθρός.

Σημαντικά στελέχη των Δημοκρατικών χρησιμοποιούν πλέον ανοικτά λεξιλόγιο με στόχο να δημιουργήσουν φόβο στους ψηφοφόρους μπροστά στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στην εξουσία ο 77χρονος πρώην πρόεδρος, ο οποίος, όπως δηλώνει ο ίδιος, έχει την επιθυμία της «εκδίκησης».

Η σαρωτική νίκη του Τραμπ στις πρώτες προκριματικές εκλογές για το προεδρικό χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στην Άιοβα «ξεκαθάρισε» την κατάσταση, σύμφωνα με τον Αμπού Αμάρα, δικηγόρο και Δημοκρατικό πολιτικό αναλυτή.

«Έφερε στο φως το διακύβευμα των εκλογών: δεν θα είναι απλώς μια αντιπαράθεση πολιτικών προγραμμάτων, θα είναι μια μάχη για τη δημοκρατία», τόνισε.Η εκτίμηση της προεκλογικής εκστρατείας του Δημοκρατικού προέδρου είναι ότι όσο περισσότερο ο Τραμπ προσελκύει τα φώτα της δημοσιότητας, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα για τον 81χρονο Μπάιντεν.

Πρόσφατα μάλιστα - έπειτα από έρευνα που διενήργησε και η οποία δημοσιεύθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο CNN - το επιτελείο του Μπάιντεν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα τρία τέταρτα των αναποφάσιστων ψηφοφόρων δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμη ότι ο Τραμπ είναι το φαβορί για να κερδίσει το χρίσμα του κόμματός του.

Σε ένα μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ εκτίμησε ότι η νίκη του Τραμπ στην Άιοβα, μια συντηρητική πολιτεία, «είναι η σημαντικότερη στιγμή μέχρι τώρα στην εκστρατεία για την επανεκλογή του Τζο Μπάιντεν». Σχολίασε μάλιστα τη διαφορά μεταξύ των δύο ανδρών κάνοντας λόγο για «διαφορά ανάμεσα στη μέρα και τη νύκτα».

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα δήλωσε πρόσφατα «τρομοκρατημένη» και η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις «κατατρομοκρατημένη», προσθέτοντας: «Όμως δεν πρέπει να φεύγουμε μπροστά σε αυτό που φοβόμαστε, πρέπει να το πολεμάμε».

Η προεκλογική εκστρατεία του Μπάιντεν «δεν θα επικεντρωθεί στο πρόγραμμα» του Δημοκρατικού, το οποίο εξάλλου μέχρι στιγμής είναι ανύπαρκτο, προέβλεψε ο Ουίλιαμ Γκάλστον ειδικός στο ινστιτούτο Brookings. Οι ψηφοφόροι θα κληθούν «να επιλέξουν μεταξύ δύο υποψήφιων, των οποίων ήδη γνωρίζουν τα πεπραγμένα και το στυλ διακυβέρνησης», καθώς τους έχουν ήδη δει εν δράσει, πρόσθεσε.

Βασικός παράγοντας οι νέοι ψηφοφόροι

Αυτό το σκεπτικό όμως δεν ισχύει για κάποιους ψηφοφόρους που ήταν έφηβοι επί προεδρίας Τραμπ (2017-2021) και οι οποίοι δεν θυμούνται απαραιτήτως τα έργα και τις ημέρες του.

Οι νέοι ψηφοφόροι που ψηφίζουν πρώτη φορά διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην εκλογή Μπάιντεν το 2020. Και αυτοί εκτιμούν ότι η διαφύλαξη «της δημοκρατίας είναι σημαντικό μήνυμα, αλλά όχι αρκετό», παραδέχεται ο Αμπού Αμάρα, καλώντας τους Δημοκρατικούς να «ασχοληθούν σοβαρά» με αυτούς τους ψηφοφόρους.

Οι αναλυτές συμφωνούν ότι οι εκλογές, εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων της εκλογικής διαδικασίας στις ΗΠΑ, θα κριθούν από μερικές ψήφους στις πιο αμφίρροπες πολιτείες.

Την ώρα που ο Μπάιντεν θα μεταφέρει σε εθνικό επίπεδο το μήνυμά του για τη δημοκρατία, η προεκλογική του ομάδα θα στοχεύει σε τοπικό επίπεδο σε συγκεκριμένες ομάδες ψηφοφόρων με πιο συγκεκριμένα μηνύματα: το δικαίωμα στην άμβλωση, τη διαγραφή του φοιτητικού χρέους, τα κοινωνικά επιδόματα για τους ηλικιωμένους, τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών…

Παράλληλα ο Δημοκρατικός θα βασιστεί στη συμβολή της Χάρις, του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα ή και άλλων στελεχών του κόμματος στις πιο στρατηγικής σημασίας πολιτείες, όπως η Γκρέτσεν Ουίτμερ κυβερνήτρια του Μίσιγκαν ή ο γερουσιαστής της Τζόρτζια Ράφαε Ουόρνοκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.