Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τετάρτη 8 Μαΐου στις 12:00, θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
Η συνάντηση γίνεται στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων και θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο.
Αύριο, επίσης, ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή «Πρώτη Λέξη» του protothema.gr και στον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ.
Πηγή: skai.gr
