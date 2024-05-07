Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τετάρτη 8 Μαΐου στις 12:00, θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η συνάντηση γίνεται στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων και θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο.

Αύριο, επίσης, ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή «Πρώτη Λέξη» του protothema.gr και στον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ.

Πηγή: skai.gr

