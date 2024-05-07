Συνελήφθη επιδειξίας στη Βούλα

Στιγμές τρόμου έζησαν δύο γυναίκες το Μεγάλο Σάββατο στη Βούλα καθώς δέχθηκαν επίθεση από 30χρονο επιδειξία.

Πρόκειται για 30χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ αρχικώς επιτέθηκε σε 57χρονη, στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Γαληνού.

Ο δράστης αυνανίστηκε μπροστά της και θώπευσε, διαφεύγοντας από το σημείο καθώς η γυναίκα άρχισε να φωνάζει βοήθεια.

Λίγες ώρες αργότερα, επιχείρησε να πλησιάσει, καθώς αυτοϊκανοποιούταν, 65χρονη στην πλατεία της 28ης Οκτωβρίου.

Η γυναίκα, σε καθεστώς πανικού, κάλεσε σε βοήθεια και έφυγε από το σημείο.

Άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ έσπευσαν εν συνεχεία στην περιοχή και κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν στη συμβολή της Δημοκρατίας και Διός.

Τον προσήγαγαν στο Τ.Α. Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, όπου και αναγνωρίστηκε από τα δύο θύματά του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.