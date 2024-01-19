«Καλημέρα κυρία, τηλεφωνούμε από την τράπεζα, είστε στο σπίτι;». Από την αρχή των βιαιοτήτων ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ, κάτοικοι του νότιου Λιβάνου δέχονται περίεργα τηλεφωνήματα λίγο πριν από στοχευμένα ισραηλινά πλήγματα.

Αυτοί που τηλεφωνούν προσποιούνται πως κάνουν μια απογραφή, πως διανέμουν αρωγές ή πως εργάζονται για δημόσιους θεσμούς, όμως τα τηλεφωνήματα αποδίδονται από τους αξιωματούχους της λιβανικής ασφάλειας και της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ.

Η Ουμ Χουσέιν, μια εβδομηντάχρονη από το χωρό Χιάμ, δέχθηκε την περασμένη εβδομάδα τηλεφώνημα από μια τράπεζα και το πρόσωπο που τηλεφωνούσε της ζήτησε να έρθει για να κάνει ανάληψη ενός χρηματικού ποσού, ενώ εκείνη δεν είχε κανένα τραπεζικό λογαριασμό, αφηγείται στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εγγονός της, ο Χάσαν Σουκέιρ.

«Την ρώτησαν αν βρισκόταν στο Χιάμ και το τηλεφώνημα τελείωσε όταν εκείνη απάντησε πως βρισκόταν στη Βηρυτό», προσθέτει. Λίγο μετά, ισραηλινό πλήγμα στοχοθέτησε το σπίτι δίπλα στο δικό της μέσα στο χωριό, σύμφωνα με τον εγγονό της.

Παρόμοια επεισόδια επαναλήφθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στο νότιο Λίβανο, απ' όπου η Χεζμπολάχ εξαπολύει καθημερινά από την αρχή του πολέμου στη Γάζα, στις 7 Οκτωβρίου, επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ για να υποστηρίξει την παλαιστινιακή Χαμάς.

Το Ισραήλ απαντά βομβαρδίζοντας μεθοριακά χωριά και οι βιαιότητες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 190 ανθρώπους στο Λίβανο, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 141 μαχητές της Χεζμπολάχ.

Από την ισραηλινή πλευρά έχουν σκοτωθεί 15 άνθρωποι -εννέα στρατιώτες και έξι άμαχοι-, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

«Να τυφλώσουν τον εχθρό»

Με ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ ζήτησε από τους λίγους κατοίκους που έχουν απομείνει στα μεθοριακά χωριά, καθώς οι περισσότεροι τα έχουν εγκαταλείψει εξαιτίας των βιαιοτήτων, να μην απαντούν σε ερωτήσεις σε τηλεφωνήματα που δέχονται από άγνωστους λιβανικούς αριθμούς.

«Ο εχθρός εκμεταλλεύεται αυτές τις πληροφορίες για να εξασφαλίζει ότι αδελφοί μας μαχητές βρίσκονται μέσα στα σπίτια που λογαριάζει να στοχοθετήσει», προειδοποίησε το κόμμα.

Σύμφωνα με μια πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας, οι υπηρεσίες πληροφοριών του λιβανικού στρατού και η αστυνομία αποδίδουν αυτά τα τηλεφωνήματα στο Ισραήλ, το οποίο φέρεται ότι έχει καταφέρει να διεισδύσει στο λιβανικό δίκτυο τηλεπικοινωνιών.

Σύμφωνα με την πηγή, το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα αυτή την τακτική πριν στοχοθετήσει μαχητές της Χεζμπολάχ οχυρωμένους σε κατοικίες.

Στις 22 Νοεμβρίου, ένα πλήγμα έπληξε έτσι ένα σπίτι του χωριού Μπέιτ Γιαχούν σκοτώνοντας πέντε μαχητές της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων ο γιος του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Μοχάμεντ Ραάντ.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού είχε δεχθεί ένα τηλεφώνημα πριν από το πλήγμα, με τον καλούντα να βεβαιώνεται ότι η οικογένεια δεν βρισκόταν στο σπίτι της, ανέφερε η πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας.

Στην ερώτηση αν αυτά τα τηλεφωνήματα γίνονται από το Ισραήλ, μια εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «δεν μπορεί να απαντήσει».

Το Ισραήλ έχει υποκλέψει επίσης ιδιωτικές κάμερες ασφαλείας μπροστά από σπίτια ή καταστήματα στα μεθοριακά χωριά, σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ.

Το κόμμα ζήτησε από τους κατοίκους να κλείσουν τις κάμερες αυτές για να «τυφλώσουν τον εχθρό».

Ένας κάτοικος του νότιου Λιβάνου δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ζητώντας να μην κατονομασθεί, ότι, έπειτα από αίτημα της Χεζμπολάχ, αποσυνέδεσε από το Ίντερνετ τις κάμερες που έχει εγκαταστήσει γύρω από το σπίτι του.

Έλλειψη προστασίας

Σύμφωνα με την πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας, τρεις Λιβανέζοι ύποπτοι για κατασκοπεία συνελήφθησαν πρόσφατα. Ο ένας εξ αυτών φέρεται να είχε σκανάρει τα δίκτυα wifi κατοικιών στα νότια προάστια της Βηρυτού, τα οποία αποτελούν προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Οι μαχητές του ισχυρού σιιτικού κινήματος είπαν πως, μετά την έναρξη της σύγκρουσης, έχουν στοχοθετήσει δεκάδες μηχανισμούς κατασκοπείας και κάμερες εγκατεστημένες πάνω σε πύργους και μέσα σε ισραηλινά στρατιωτικά κέντρα στα σύνορα με το Λίβανο.

Έκτοτε το Ισραήλ έχει καταφύγει περισσότερο στα τηλεφωνήματα και στην υποκλοπή καμερών επιτήρησης, σύμφωνα με τον φιλοϊρανικό σχηματισμό.

Ο Άμπεντ Κατάγια, διευθυντής ψηφιακών περιεχομένων στη SMEX, μια οργάνωση που ασχολείται με τα ψηφιακά δικαιώματα, εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι υποκλοπές οφείλονται στο γεγονός ότι οι επικοινωνίες μέσω του Ίντερνετ και τα τηλεφωνήματα σπάνια είναι κρυπτογραφημένα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ιδιωτικές κάμερες επιτήρησης συνδέονται με μια εφαρμογή στα κινητά που εγκαθίσταται από το χρήστη και η ιντερνετική σύνδεση συχνά «δεν είναι κρυπτογραφημένη, πράγμα που διευκολύνει την υποκλοπή της».

«Το Ισραήλ έχει μακρά ιστορία στις τεχνικές υποκλοπών», υπενθυμίζει προσθέτοντας πως οι υποδομές επικοινωνιών στο Λίβανο, ο οποίος τελεί υπό οικονομική κατάρρευση, δεν προστατεύονται όπως πρέπει.

Στις 7 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε κυβερνοεπίθεση στις οθόνες των τερματικών σταθμών του αεροδρομίου της Βηρυτού, με τους πειρατές να αναρτούν μηνύματα εχθρικά προς τη Χεζμπολάχ. Οι δράστες δεν εντοπίσθηκαν.

«Το λιβανικό κράτος δεν διαθέτει καμιά εμπειρογνωμοσύνη σε ό,τι αφορά την κυβερνοασφάλεια», είχε παραδεχθεί τότε ο υπουργός Δημόσιων Έργων και Μεταφορών Άλι Χαμλέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

