Ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια προεκλογικής του συγκέντρωσης χθες Σάββατο διαβεβαίωσε ότι «θα σώσει την Αμερική», αν κερδίσει στις εκλογές του Νοεμβρίου εναντίον του «διεφθαρμένου» Τζο Μπάιντεν, ενώ ζήτησε να αφεθούν ελεύθεροι οι υποστηρικτές του που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο πριν τρία χρόνια.

Ο Ρεπουμπλικάνος πραγματοποίησε χθες σειρά εμφανίσεων στην πολιτεία της Άιοβα, από όπου ξεκινούν στις 15 Ιανουαρίου οι προκριματικές εκλογές από τις οποίες θα προκύψει ο υποψήφιος του κόμματός του για τις προεδρικές εκλογές.

Ο Τραμπ, που επιθυμεί να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο παρά τις τέσσερις δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν εις βάρος του, θα βρεθεί σε οκτώ ημέρες ενώπιον της κρίσης των ψηφοφόρων για πρώτη φορά από τότε που αποχώρησε από την προεδρία των ΗΠΑ, στις 20 Ιανουαρίου 2020.

Τρία χρόνια ακριβώς μετά την πρωτοφανή επίθεση στο Καπιτώλιο από τους οπαδούς του, στις 6 Φεβρουαρίου 2021, ο Τραμπ τόνισε σε δύο ξεχωριστές του ομιλίες στις μικρές πόλεις Νιούτον και Κλίντον της Άιοβα ότι «θα κερδίσει για τρίτη φορά» τις εκλογές.

«Διεφθαρμένος Τζο»

Ο δισεκατομμυριούχος πιστεύει ότι το 2020 του «έκλεψε» τη νίκη στις εκλογές ο 81χρονος Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, τον οποίο αποκαλεί τακτικά «διεφθαρμένο Τζο», ενώ δεν χάνει ευκαιρία να τον περιπαίξει για την ηλικία του. Εξάλλου τον χαρακτηρίζει «ανίκανο», «διεφθαρμένο», «τον χειρότερο» πρόεδρο στην Ιστορία των ΗΠΑ.

Ο 77χρονος Τραμπ εκτίμησε ότι η μεγαλύτερη παγκόσμια δύναμη βρίσκεται «σε παρακμή». Αναφερόμενος στους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα, την ένταση με το Ιράν ή την Κίνα προειδοποίησε τους ενθουσιώδεις υποστηρικτές του στο Νιούτον ότι, αν επανεκλεγεί ο Μπάιντεν, οι ΗΠΑ κινδυνεύουν με «Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο» και «ύφεση» όπως αυτή της δεκαετίας του 1930.

«Είμαστε ένα κράτος σε παρακμή», κατήγγειλε από το Κλίντον τονίζοντας ότι είναι «ο μοναδικός υποψήφιος ικανός να σώσει την Αμερική από όλες τις καταστροφές του Μπάιντεν».

«Είμαι δικτάτορας»

Ειρωνευόμενος τις προειδοποιήσεις των Δημοκρατικών και των μέσων ενημέρωσης για τον κίνδυνο μιας «δικτατορίας» του Τραμπ σε περίπτωση που κερδίσει δεύτερη θητεία στην προεδρία, ο επιχειρηματίας δήλωσε υπό τα γέλια και τα χειροκροτήματα των παρευρισκόμενων: «Είμαι δικτάτορας».

Παρά τις δικαστικές του περιπέτειες, οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον Τραμπ το 60% των ψήφων των Ρεπουμπλικανών, έναντι των δύο βασικών του αντιπάλων: της Νίκι Χέιλι και του Ρον ΝτεΣάντις. Ένα πρωτοφανές προβάδισμα.

Την Παρασκευή, σε άλλη προεκλογική συγκέντρωση, ο Τραμπ επιτέθηκε εναντίον τους, χαρακτηρίζοντάς τους «πιόνια του κατεστημένου» και ισχυριζόμενος ότι «θα ξεπουλήσουν» τους ψηφοφόρους.

Η πρωτοφανής επίθεση εναντίον του Καπιτωλίου πριν τρία χρόνια παραμένει ένα ζήτημα που διχάζει βαθιά τις ΗΠΑ: το ένα τέταρτο των Αμερικανών και το 44% των υποστηρικτών του Τραμπ πιστεύουν ότι η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) υποκίνησε την επίθεση, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Washington Post και του πανεπιστημίου του Μέριλαντ που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα.

«Όμηροι»

Το FBI ανακοίνωσε χθες τη σύλληψη στη Φλόριντα τριών ανθρώπων για τη συμμετοχή τους στην επίθεση αυτή. Στη διάρκεια 35 μηνών έρευνας, που δεν έχει ολοκληρωθεί, οι αρχές έχουν απαγγείλει κατηγορίες εναντίον περισσότερων από 1.200 ανθρώπων. Περισσότεροι από τους μισούς έχουν καταδικαστεί.

«Υπέφεραν αρκετά», τόνισε χθες ο Τραμπ αναφερόμενος σε αυτούς. «Εγώ τους αποκαλώ ομήρους. Κάποιοι άνθρωποι τους αποκαλούν κρατούμενους».

Στις 4 Μαρτίου στην Ουάσινγκτον ξεκινά η δίκη στην οποία ο Τραμπ βρίσκεται κατηγορούμενος ότι άσκησε πιέσεις προκειμένου να ανατραπεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020.

Μία ημέρα αργότερα είναι η «Σούπερ Τρίτη», με προκριματικές εκλογές να πραγματοποιούνται σε περίπου 15 πολιτείες, ανάμεσά τους το Τέξας, η Καλιφόρνια, αλλά και το Κολοράντο και το Μέιν. Οι δύο τελευταίες πολιτείες έχουν αποκλείσει τον Τραμπ από τα ψηφοδέλτια των Ρεπουμπλικάνων εξαιτίας του ρόλου του στην επίθεση στο Καπιτώλιο. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δέχθηκε την Παρασκευή να εξετάσει την προσφυγή του πρώην προέδρου κατά της απόφασής των πολιτειών αυτών και μέχρι να αποφανθεί, τον Φεβρουάριο, το όνομά του παραμένει στα ψηφοδέλτια για τις προκριματικές εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.