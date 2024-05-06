AP: H Xαμάς αποδέχτηκε την πρόταση Αιγύπτου- Κατάρ για κατάπαυση πυρός με Ισραήλ

Η Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι αποδέχθηκε μια πρόταση από την Αίγυπτο και το Κατάρ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση ανέφερε σε μια δήλωση πως ο επικεφαλής της, ο Ισμαήλ Χανίγια, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου πως αποδέχθηκε την πρότασή τους.

Η πρόταση για κατάπαυση του πυρός στην οποία συμφώνησε η Χαμάς είναι μια συμφωνία τριών φάσεων, διάρκειας 42 ημερών η κάθε μία, δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στη Γάζα στο τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ Al Jazeera.

Ο Χαλίλ αλ-Χάγια είπε επίσης πως η δεύτερη φάση της συμφωνίας προβλέπει την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

Η Ουάσινγκτον θα συζητήσει την απάντηση της Χαμάς

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συζητήσουν την απάντηση της Χαμάς σε μία πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας με συμμάχους στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ώρες, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε πως δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία παρότι η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς δήλωσε σήμερα πως αποδέχθηκε μια πρόταση μεσολαβητών από την Αίγυπτο και το Κατάρ.

Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σήμερα πως θα διασφαλίσει ότι το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Γάζα θα είναι ανοικτό για τη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας, ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Ο Μπάιντεν επανέλαβε επίσης τη "σαφή θέση του για τη Ράφα" σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Νετανιάχου, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Λευκός Οίκος.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το τι περιλαμβάνει η συμφωνία.

Δε συμφωνεί το Ισραήλ

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Ισραήλ η Χαμάς φέρεται να αποδέχτηκε μια μέση λύση κοντά στην πρόταση της Αιγύπτου η οποία ωστόσο δεν έγινε αποδεκτή από το Ισραήλ.

Οπως τόνισε χαρακτηριστικά,δεν είχε συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στη Γάζα αφού η πρόταση που φέρεται να αποδέχεται η Χαμάς περιελάμβανε «μακροπρόθεσμα συμπεράσματα» που το Ισραήλ δεν μπορούσε να δεχτεί.

«Αυτό φαίνεται να είναι ένα τέχνασμα που έχει σκοπό να κάνει το Ισραήλ να μοιάζει με την πλευρά που αρνείται τη συμφωνία», σχολίασε ο Ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο αντιναύαρχος και εκπρόσωπος των IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι φαίνεται πως ανέφερε ότι το Ισραήλ εξετάζει την πρόταση που αποδέχτηκε η Χαμάς, μην απορρίπτοντας την ανταλλαγή ομήρων αλλά σε κάθε περίπτωση δεν παύει να προετοιμάζεται για μια ενδεχόμενη επέμβαση στη Ράφα.

Σκηνές χαράς

Στο μεταξύ με σκηνές χαράς και πυροβολισμούς στον αέρα έγινε δεκτή στη Ράφα, μια υπό πολιορκία πόλη στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας εναντίον της οποίας το Ισραήλ σχεδιάζει να εξαπολύσει ευρεία στρατιωτική επιχείρηση, η ανακοίνωση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς ότι αποδέχθηκε πρόταση για κατάπαυση του πυρός.

Οι άνθρωποι χαίρονται και δοξάζουν τον Θεό, μεταδίδει ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στο σημείο, "άνθρωποι κλαίνε από χαρά και υπάρχουν εορταστικοί πυροβολισμοί στον αέρα".

"In terms of a temporary ceasefire, it sounds like Hamas think they've agreed to a three-phased agreement."



Sky's international correspondent @sparkomat has this update.



Latest: https://t.co/XrFVLoObWD



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/EPVI71vMlp — Sky News (@SkyNews) May 6, 2024

Η ανακοίνωση της Χαμάς για συμφωνία ήρθε λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση τμημάτων της Ράφα, της πόλης στο νότιο άκρο της Γάζας που έχει χρησιμεύσει ως το τελευταίο καταφύγιο για περίπου τους μισούς από τους 2,3 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας.

Υπενθυμίζεται πως έπειτα της εντολής εκκένωσης, ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε τους βομβαρδισμούς του εναντίον δύο συνοικιών στη Ράφα, όπως ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, από αέρος και από το πυροβολικό, «συνεχίζονται από την περασμένη νύχτα και έχουν ενταθεί από σήμερα το πρωί», εξήγησε ο Άχμεντ Ρεντουάν, ένας εκπρόσωπος τύπου της παλαιστινιακής πολιτικής άμυνας, διευκρινίζοντας πως δύο από τις συνοικίες που στοχοθετούνται, η Αλ Σούκα και η Αλ Σαλάμ, βρίσκονται μεταξύ εκείνων στους κατοίκους των οποίων ο ισραηλινός στρατός ζήτησε να απομακρυνθούν.

Spontaneous cheers erupt in Gaza on hearing the news that Hamas has told Qatar and Egypt they will accept their ceasefire proposal.



Israel has not formally replied, at this stage ⤵️ pic.twitter.com/14LM81wIfz — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 6, 2024

Ο Ύπατος Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα χαρακτηρίζει απάνθρωπες τις εντολές του Ισραήλ

Οι εντολές του Ισραήλ για μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων από τη Ράφα είναι απάνθρωπες και κινδυνεύουν να τους εκθέσουν σε περαιτέρω κίνδυνο και δυσπραγία, δήλωσε σήμερα ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, προειδοποιώντας πως τέτοιες ενέργειες μπορεί μερικές φορές να ισοδυναμούν με έγκλημα πολέμου.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα αεροπορικά πλήγματα στη Ράφα και είπε στους Παλαιστίνιους να εκκενώσουν τμήματα της πόλης, που βρίσκεται στη νότια Λωρίδα της Γάζας, όπου περισσότερο από ένα εκατομμύριο άνθρωποι που έχουν ξεριζωθεί εξαιτίας του επτάμηνου πολέμου στεγάζονται σε αντίσκηνα και σχολεία γεμάτα κόσμο.

"Οι κάτοικοι της Γάζας εξακολουθούν να πλήττονται με βόμβες, ασθένειες, ακόμη και λιμό. Και σήμερα, τους είπαν ότι πρέπει να μετακινηθούν για μία ακόμη φορά καθώς οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Ράφα αυξάνονται", ανέφερε σε μια δήλωση ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ. "Αυτό είναι απάνθρωπο".

Τα ισραηλινά πλήγματα έχουν ισοπεδώσει άλλα τμήματα της Γάζας σε τέτοια έκταση ώστε δεν υπάρχει άλλος τόπος πέρα από τη Ράφα με την υποδομή και τους πόρους για να φιλοξενήσει εκείνους που στεγάζονται τώρα εκεί, προστίθεται στην ανακοίνωση του γραφείου του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η εντολή εκτοπισμού αμάχων απαγορεύεται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, προστίθεται στην ανακοίνωση, με μόνο λίγες εξαιρέσεις οι οποίες υπόκεινται σε αυστηρές νομικές προϋποθέσεις. Αν αυτές οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται, τέτοιες ενέργειες μπορεί να ισοδυναμούν με έγκλημα πολέμου ή αναγκαστικό εκτοπισμό, ανέφερε.

O Μαχμούντ Αμπάς καλεί τη διεθνή κοινότητα να πιέσει το Ισραήλ

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να πιέσει το Ισραήλ να δεσμευθεί σε μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου και του Κατάρ μετά την αποδοχή της από τη Χαμάς, μεταδίδει το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Στο μεταξύ, αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες σχετικά με την κατάπαυση του πυρός είπε πως η Χαμάς συμφώνησε στην πιο πρόσφατη πρόταση που υπέβαλε το Ισραήλ στις 27 Απριλίου και πως δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές από τότε, προσθέτοντας πως οι μεσολαβητές από το Κατάρ μίλησαν στη Χαμάς σχετικά με αυτό χθες, Κυριακή, και σήμερα.

"Το τι θα συμβεί στη συνέχεια εξαρτάται από αν το Ισραήλ θα δεχθεί ή θα απορρίψει την απάντηση της Χαμάς. Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ισραήλ", δήλωσε η πηγή στο Reuters, ζητώντας να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Η πρόταση για κατάπαυση του πυρός στην οποία συμφώνησε η Χαμάς περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός, ανοικοδόμηση της Γάζας, επιστροφή των εκτοπισμένων και συμφωνία για ανταλλαγή κρατουμένων, δήλωσε νωρίτερα ο αξιωματούχος της Χαμάς Τάχερ Αλ Νόνο στο Reuters.

Ο Ερντογάν καλεί το Ισραήλ να δεχτεί την κατάπαυση πυρός όπως η Χαμάς

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε το Ισραήλ να δεχτεί την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μετά τη θετική απάντηση της Χαμάς. Είπε επίσης ότι η Χαμάς αποδέχτηκε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός έπειτα από παρότρυνση της Τουρκίας.

«Είμαστε ικανοποιημένοι που η Χαμάς ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε την κατάπαυση του πυρός έπειτα από δική μας παρότρυνση. Τώρα το ίδιο βήμα πρέπει να κάνει και το Ισραήλ. Καλώ όλους τους δυτικούς παράγοντες να ασκήσουν πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση» ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα.

Πριν από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγε.

Reuters-BBC-ΑΠΕ-Al Jazeera- Jerusalem Post-AP

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.