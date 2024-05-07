Συνελήφθη το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής, στην περιοχή του Μεταξουργείου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 31χρονος από τη Βουλγαρία, για μαστροπεία, παράβαση των νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων και για κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατόπιν διερεύνησης επεισοδίου ενδοοικογενειακής βίας και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι αστυνομικοί εντόπισαν εντός οικίας τον 31χρονο μαζί με δύο γυναίκες.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος, τουλάχιστον από τα τέλη του 2023, προέβαινε στην προαγωγή και εκμετάλλευση γυναικών, τις οποίες μετέφερε σε οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας.

Μετά από έρευνα βρέθηκαν μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

3,9 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

ηλεκτρικός εκκενωτής (taser),

δελτίο αιτούντος ασύλου τρίτου προσώπου και

πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων σχετικά με τον προγραμματισμό ερωτικών ραντεβού, καθώς και τον διαμοιρασμό των εσόδων που προέκυπταν.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

