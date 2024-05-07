Λονδίνο, του Θανάση Γκαβού

Πρωθυπουργός της Σκωτίας αναδείχθηκε ο νέος ηγέτης του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας (SNP) Τζον Σουίνι, καθώς ψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών του τοπικού κοινοβουλίου Χόλιρουντ.

Η διαδικασία στο Χόλιρουντ έγινε μία ημέρα μετά από τη χωρίς αντίπαλο ανάδειξη του κ. Σουίνι στην ηγεσία του κυβερνώντος SNP.

Ο 60χρονος πολιτικός διαδέχεται στην ηγεσία του κόμματος και της χώρας τον Χάμζα Γιούσαφ, που παραιτήθηκε όταν διαπίστωσε πως δεν θα κέρδιζε ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο μετά από την αποπομπή του κόμματος των Πρασίνων από τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Ο Τζον Σουίνι κληρονομεί κυβέρνηση μειοψηφίας, με 63 έδρες στο Χόλιρουντ των 129 εδρών. Κέρδισε την ψηφοφορία για τον νέο πρωθυπουργό έναντι των ηγετών των κομμάτων της αντιπολίτευσης καθώς οι επτά βουλευτές των Πρασίνων επέλεξαν να απόσχουν.



