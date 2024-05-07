Εκεχειρία στη Γάζα: O Ερντογάν θέλει η Δύση να ασκήσει πιέσεις στο Ισραήλ

Η Άγκυρα δέχτηκε θετικά την ανακοίνωση της Χαμάς ότι αποδέχεται τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, αναμένοντας το ίδιο βήμα από το Ισραήλ. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος Ερντογάν μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου χθες το απόγευμα. Προηγουμένως είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε.



Στην ομιλία του προέτρεψε τους «δυτικούς παράγοντες» να ασκήσουν πιέσεις στο Ισραήλ λέγοντας ότι δεν υπάρχει εμπόδιο που να μην επιτρέπει το διάλογο και τη διαπραγμάτευση . Επανέλαβε ότι η χώρα του είναι αποφασισμένη να εξαλείψει την τρομοκρατία του ΡΚΚ στο βόρειο Ιράκ, αλλά μίλησε και για αθέτηση των υποσχέσεων από τους συμμάχους, εννοώντας ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία θα απομάκρυναν τις συριακές δυνάμεις του ΡΚΚ από τα τουρκοσυριακά σύνορα. «Όταν έλθει η ώρα, εμείς θα τελειώσουμε τις δουλειές μας που έχουν μείνει μισές» υποσχέθηκε.

Με το βλέμμα προς την Ευρώπη, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε ειδική μνεία στην πρόσφατη επίσκεψη του Γερμανού προέδρου Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάγιερ στην Τουρκία και είπε ότι ήταν σημαντική καθώς έγινε την 100η επέτειο της Συνθήκης Φιλίας Τουρκίας-Γερμανίας. Επίσης τόνισε ότι «η Τουρκία είναι πρόθυμη να αναπτύξει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες-μέλη της εφόσον τηρείται η αρχή της ισότητας και της τήρησης των συμφωνιών. Για να συμβεί όμως αυτό, είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει πρώτα να απαλλαγεί από τη στρατηγική της τύφλωση και να σταματήσει να αποκλείει την Τουρκία. Όσο πιο γρήγορα οι Ευρωπαίοι ηγέτες δουν και αποδεχτούν αυτό το γεγονός τόσο καλύτερα θα είναι για αυτούς» τόνισε.Μια σύντομη αλλά ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Τούρκος πρόεδρος στην επίσημη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην Τουρκία την ερχόμενη Δευτέρα. «Όπως ο δικέφαλος αετός των Σελτζούκων, θα αναζητήσουμε τρόπους ανάπτυξης των σχέσεων μας με την Ανατολή και τη Δύση με βάση τα κοινά μας συμφέροντα», είπε. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τούρκος πρόεδρος καταφεύγει στην αναφορά αυτή εννοώντας ότι η Τουρκία προσαρμόζει την πολιτική της ανάλογα με τα συμφέροντά της.

