Πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα Boeing 747- 8 της Atlas Air, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι το βράδυ της Πέμπτης.

Σε ένα σύντομο βίντεο που καταγράφηκε από αυτόπτη μάρτυρα φαίνεται το αεροσκάφος να βρίσκεται στον αέρα και να έχει τυλιχθεί στις φλόγες ο κινητήρας του.

BREAKING REPORT : ⚠️ Atlas Air Boeing 747-8 from Miami International Airport CATCHES FIRE MID AIR..



DEVELOPING.. pic.twitter.com/Qk6QLZ6U7E — Chuck Callesto (@ChuckCallesto) January 19, 2024

«Το πλήρωμα ακολούθησε όλες τις τυπικές διαδικασίες και επέστρεψε με ασφάλεια στη ΜΙΑ», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της.

Σύμφωνα με το FlightAware, το Atlas Air 95 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Μαϊάμι στις 10:32 μ.μ. με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο Luis Munoz Marin στο Πουέρτο Ρίκο.

Ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου είπε ότι επρόκειτο για εμπορευματική πτήση, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Miami-Dade Fire Rescue ανταποκρίθηκε λέγοντας πως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ανέφερε το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι σε ξεχωριστή δήλωση στο Reuters.

Πηγή: skai.gr

