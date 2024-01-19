Λογαριασμός
Φωτιά σε αεροσκάφος Boeing 747 πάνω από το Μαϊάμι λίγο μετά την απογείωση - Δείτε βίντεο

Σε ένα σύντομο βίντεο που καταγράφηκε από αυτόπτη μάρτυρα φαίνεται το αεροσκάφος να βρίσκεται στον αέρα και να έχει τυλιχθεί στις φλόγες ο κινητήρας του

Αεροσκάφος

Πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα Boeing 747- 8 της Atlas Air, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι το βράδυ της Πέμπτης.

Σε ένα σύντομο βίντεο που καταγράφηκε από αυτόπτη μάρτυρα φαίνεται το αεροσκάφος να βρίσκεται στον αέρα και να έχει τυλιχθεί στις φλόγες ο κινητήρας του. 

«Το πλήρωμα ακολούθησε όλες τις τυπικές διαδικασίες και επέστρεψε με ασφάλεια στη ΜΙΑ», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της. 

Σύμφωνα με το FlightAware, το Atlas Air 95 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Μαϊάμι στις 10:32 μ.μ. με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο Luis Munoz Marin στο Πουέρτο Ρίκο.

Ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου είπε ότι επρόκειτο για εμπορευματική πτήση, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Miami-Dade Fire Rescue ανταποκρίθηκε λέγοντας πως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ανέφερε το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι σε ξεχωριστή δήλωση στο Reuters.

Πηγή: skai.gr

