Ο Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε σήμερα υπέρ της χορήγησης «πλήρους ασυλίας» στον πρόεδρο των ΗΠΑ, όχι τυχαία τη στιγμή που Εφετείο της Ουάσινγκτον εξετάζει το επιχείρημά του ότι έχαιρε ασυλίας και δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020.

«Ένας πρόεδρος των ΗΠΑ θα έπρεπε να έχει πλήρη ασυλία, χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσε να ασκήσει σωστά τα καθήκοντά του» και αυτό ισχύει «ακόμη και για πράγματα που ξεπερνούν τις κόκκινες γραμμές» υποστήριξε σε ανάρτησή του, με κεφαλαία γράμματα, στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Τραμπ, το φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, αντιμετωπίζει τέσσερις ποινικές δίκες τους επόμενους μήνες, και προσπαθεί με αλλεπάλληλες προσφυγές να τις αναβάλει ει δυνατόν για μετά τις προεδρικές εκλογές.

Τον Δεκέμβριο η δικαστής που προΐσταται στην υπόθεση για την απόπειρα παράνομης ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020 απέρριψε το αίτημά του περί ασυλίας, κρίνοντας ότι κανένας νόμος δεν προστατεύει τους πρώην προέδρους από ποινικές διώξεις. Ο Τραμπ άσκησε έφεση και ο δικηγόρος του, ο Τζον Σάουερ, επιχειρηματολόγησε στις αρχές Ιανουαρίου ενώπιον του Εφετείου ότι «θα άνοιγε το κουτί της Πανδώρας» αν επιτρεπόταν να διώκονται οι πρόεδροι για όσα έπραξαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.



Όταν μία δικαστής, η Φλόρενς Παν, τον ρώτησε αν θεωρείται επίσημη άσκηση καθηκόντων να στέλνει ο πρόεδρος τις ειδικές δυνάμεις για να δολοφονήσουν έναν πολιτικό αντίπαλό του ή να πουλά προεδρικές χάρες, ο Τζον Σάουερ απάντησε καταφατικά.

Οι τρεις δικαστές του Εφετείου της Ουάσινγκτον εμφανίστηκαν πολύ επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτό το αίτημα περί πλήρους ασυλίας. Εάν απορρίψουν το αίτημα, ο Τραμπ θα μπορούσε να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

«Ο Θεός να ευλογεί το Ανώτατο Δικαστήριο», πρόσθεσε στη σημερινή ανάρτησή του ο Τραμπ, λέγοντας ότι θα είναι «εύκολη» η απόφαση των εννέα δικαστών στο ερώτημα περί προεδρικής ασυλίας.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.