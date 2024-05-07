Η κατάληψη του περάσματος στη Ράφα και γενικότερα η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της διάλυσης της Χαμάς τόνισε σε διάγγελμα του νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου εκτίμησε ότι η στρατιωτική πίεση στη Χαμάς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των αιχμαλώτων.

Όσον αφορά την πρόταση για εκεχειρία που αποδέχεται η Χαμάς αλλά απορρίπτει το Ισραήλ, δήλωσε πως «υπολείπεται κατά πολύ των βασικών απαιτήσεων του Ισραήλ».

Πρόσθεσε δε πως η εν λόγω πρόταση για κατάπαυση του πυρός «στόχευε να σαμποτάρει την είσοδο των δυνάμεών μας στη Ράφα».

«Αλλά αυτό δε συνέβη», υπογράμμισε.

«Η επιχείρηση στη Ράφα έχει σκοπό να φέρει πίσω τους ομήρους και να εξαλείψει τη Χαμάς. Έχουμε ήδη αποδείξει στην προηγούμενη απελευθέρωση ομήρων ότι η στρατιωτική πίεση στη Χαμάς είναι προϋπόθεση για την επιστροφή των ομήρων», συνόψισε.

