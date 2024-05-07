Πέθανε ο Νίκος Τζαντζαράς

«Έφυγε από τη ζωή» ο Νίκος Τζαντζαράς.

Μετά από μεγάλη μάχη με τον καρκίνο ο γνωστός δημοσιογράφος και μέλος του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 για τουλάχιστον τρία χρόνια νικήθηκε αφήνοντας σήμερα την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών.

Είχε γεννηθεί το 1970 στη Θεσσαλονίκη ξεκινώντας την καριέρα του από το «Ράδιο Θεσσαλονίκη» με θητεία στα μεγαλύτερα ΜΜΕ της πόλης.

Ο Νίκος Τζαντζαράς για ένα διάστημα είχε μετακομίσει στην Αθήνα.

Στο διάστημα αυτό είχε εργασθεί και στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, κάνοντας εκπομπές (‘’Το γκρουπ των ισχυρών’’ κτλ).

Η κηδεία του θα τελεστεί την ερχόμενη Πέμπτη στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης.

