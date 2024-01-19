Προβλήματα στην Βρετανία από την κακοκαιρία - Στους -8 το Λονδίνο

Βουτιά στους -8 βαθμούς Κελσίου έκανε ο υδράργυρος στο Λονδίνο με τα προβλήματα από την χιονόπτωση να εντείνονται.

Από την σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν προκληθεί προβλήματα στους δρόμους.

Το χιόνι και η βροχή αναμένεται να συνεχίσουν να καλύπτουν βόρειες περιοχές της Βρετανίας, παρά τη λιγοστή ηλιοφάνεια, ενώ ισχυροί παγετοί είναι πιθανοί σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για τον κίνδυνο ολισθηρότητας σε πεζοδρόμια και δρόμους.

Σήμερα το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με τη dailymail, οι θερμοκρασίες έπεσαν στους -9 βαθμούς Κελσίου στο Ντόρσετ και στους -8 βαθμούς στο Λονδίνο, ενώ το Οξφορντσάιρ και το Χάμσαϊρ είχαν θερμοκρασίες υπό του μηδενός.

Τα ΜΜΜ ακύρωσαν δρομολόγια καθώς ο πάγος εμπόδισε τα τρένα να λειτουργήσουν.

Οδηγοί παγιδεύτηκαν σε χιονοθύελλες, ενώ ανατράπηκε και ασθενοφόρο. Χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους οδηγούς.

Συντριβάνια σε κεντρικές πλατείες του Λονδίνου παραμένουν παγωμένα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.