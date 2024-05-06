Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε την ανάλυσή της σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Πολωνία στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχει πλέον σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου στην Πολωνία κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Πολωνία έχει δρομολογήσει μια σειρά νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων για την αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, έχει αναγνωρίσει την υπεροχή του δικαίου της ΕΕ και έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει όλες τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που σχετίζεται με το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής ανεξαρτησίας, επισημαίνει η ανακοίνωση της Κομισιόν.

Η έγκριση ενός σαφούς προγράμματος με τη μορφή του σχεδίου δράσης που παρουσίασε η Πολωνία τον Φεβρουάριο του 2024 και το γεγονός ότι έχει λάβει τα πρώτα συγκεκριμένα βήματα για την εφαρμογή του, μαζί με την αναγνώριση από την Βαρσοβία ότι το κράτος δικαίου πρέπει να έχει άμεση σχέση με την αξιολόγηση του κινδύνου από την Επιτροπή, αποτελούν παράγοντες τους οποίους αφού εξέτασε η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει πλέον σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Πολωνία προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις 29 Φεβρουαρίου 2024.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενημερώνει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτήν την αξιολόγηση και για την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την αιτιολογημένη πρότασή της από το 2017, κλείνοντας έτσι τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 1.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για «ένα νέο κεφάλαιο για την Πολωνία».

«Μετά από περισσότερα από 6 χρόνια, πιστεύουμε ότι η διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 1 μπορεί να κλείσει. Συγχαίρω τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ και την κυβέρνησή του για αυτή τη σημαντική εξέλιξη. Είναι το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς και των αποφασιστικών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών τους. Η συνεχιζόμενη αποκατάσταση του κράτους δικαίου στην Πολωνία είναι σπουδαία για τον πολωνικό λαό και για την Ένωσή μας συνολικά. Είναι μια απόδειξη της ανθεκτικότητας του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Ευρώπη» σημείωσε.

Στις 20 Φεβρουαρίου 2024, η Πολωνία παρουσίασε το σχέδιο δράσης της για το κράτος δικαίου στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Μετά τη δέσμευσή της να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ανησυχίες για το κράτος δικαίου που εκτίθενται στην αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής για την έναρξη της διαδικασίας του άρθρου 7, η Κομισιόν ανέλαβε νέα ανάλυση για να καθορίσει εάν εξακολουθεί να υφίσταται «σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης».

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή σκοπεύει να αποσύρει την αιτιολογημένη πρότασή της και καλεί το Συμβούλιο να διατυπώσει όποιες παρατηρήσεις κρίνει σκόπιμες. Για το σκοπό αυτό, η Κομισιόν ενέκρινε σήμερα ένα ενημερωτικό σημείωμα που απέστειλε στο Συμβούλιο η αντιπρόεδρος Βιέρα Γιούροβα. Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την ανάλυσή της.

Επόμενα βήματα

Η Βιέρα Γιούροβα θα παρουσιάσει την ανάλυση της Επιτροπής στην προσεχή συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Στη συνέχεια, και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν παρατηρήσεις του Συμβουλίου, η Επιτροπή σκοπεύει να αποσύρει επισήμως την αιτιολογημένη πρόταση για το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ.

Τα μέτρα στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης, καθώς και άλλα βήματα για την προώθηση του κράτους δικαίου στην Πολωνία, θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται τακτικά, ιδίως στο πλαίσιο της διαδικασίας έκθεσης για το κράτος δικαίου.

Πηγή: skai.gr

