Διεξάγονται αύριο Τετάρτη οι βουλευτικές εκλογές, καθώς και ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών, από τις οποίες αναμένεται να προκύψει αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στη Βόρεια Μακεδονία, καθώς το δεξιό αντιπολιτευόμενο κόμμα VMRO-DPMNE οδεύει προς μία μεγάλη "διπλή" εκλογική νίκη.

Συνολικά 17 κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων συμμετέχουν στις αυριανές βουλευτικές εκλογές για την ανάδειξη του νέου Κοινοβουλίου το οποίο αριθμεί 120 βουλευτές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις πολιτικών αναλυτών στα Σκόπια, το VMRO- DPMNE αναμένεται να καταλάβει περίπου 55 έδρες (ή και παραπάνω) από τις αυριανές βουλευτικές εκλογές, ενώ το κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) το οποίο πραγματικά καταρρέει θα περιοριστεί σε μόλις περίπου 25 έδρες.

Ωστόσο, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις το VMRO- DPMNE δεν πρόκειται να αποσπάσει αυτοδυναμία από τις αυριανές εκλογές, Όμως ακόμη και σε περίπτωση αυτοδυναμίας θα συμμαχήσει με κάποιο αλβανικό κόμμα για τον σχηματισμό κυβέρνησης. 'Αλλωστε σε όλες τις κυβερνήσεις της Βόρειας Μακεδονίας συμμετέχει πάντοτε ένα αλβανικό κόμμα, μεταξύ άλλων και για τη διατήρηση των εύθραυστων ακόμη διεθνοτικών ισορροπιών στη χώρα. Οι Αλβανοί αποτελούν το 25% του πληθυσμού της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο αρχηγός του VMRO- DPMNE, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι προτιμητέος κυβερνητικός του εταίρος είναι ο συνασπισμός των αντιπολιτευόμενων αλβανικών κομμάτων με την επωνυμία "Αξίζει", προκειμένου το κυρίαρχο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία, το DUI του Αλί Αχμέτι, το οποίο συμμετέχει σε όλες τις κυβερνήσεις συνασπισμού στη χώρα τα τελευταία είκοσι χρόνια να "περάσει" πλέον στην αντιπολίτευση.

Όσον αφορά τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, εκεί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, μιας και η υποψήφια του VMRO-DPMNE, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθη στις 24 Απριλίου, στον οποίο συμμετείχαν επτά υποψήφιοι επικράτησε με διπλάσια διαφορά του βασικού της αντιπάλου, του Σοσιαλδημοκράτη απερχόμενου προέδρου της χώρας, Στέβο Πεντάροφσκι (40% έλαβε η Σιλάνοφσκα έναντι 20% που απέσπασε ο Πεντάροφσκι).Το μόνο που απομένει αύριο είναι η υποψήφια του VMRO-DPMNE να επικυρώσει τη νίκη της και να αναδειχθεί νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Για να θεωρηθεί έγκυρος ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών πρέπει το ποσοστό συμμετοχής να ξεπεράσει το 40% (στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών το ποσοστό συμμετοχής κυμάνθηκε κοντά στο 50%). Σε διαφορετική περίπτωση οι προεδρικές εκλογές ακυρώνονται και επαναπροκηρύσσονται. Για τις βουλευτικές εκλογές δεν υπάρχει δεσμευτικό όριο συμμετοχής.

Το εκλογικό σώμα στη Βόρεια Μακεδονία ανέρχεται στο 1,8 εκατομμύρια ψηφοφόρους.

Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 07:00 τοπική ώρα (08:00 ώρα Ελλάδας) και θα κλείσουν στις 19:00 (20:00 ώρα Ελλάδας).

Τα πρώτα ενδεικτικά αποτελέσματα αναμένεται να γίνουν γνωστά αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.