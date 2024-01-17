DW: Τι σημαίνει η σαρωτική νίκη Τραμπ στην Αϊόβα

Ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου έλαβαν χώρα στην Αϊόβα οι πρώτες προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη του υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιτυγχάνει μία σαρωτική νίκη, συγκεντρώνοντας το 51,1% των ψήφων.

«Οι προκριματικές εκλογές στην Αϊόβα δημιουργούν μία νέα δυναμική», σχολιάζει η Süddeutsche Zeitung. «Και αυτή είναι αρκετή για να κινήσει τη φαντασία και για να επηρεάσει ψηφοφόρους ενόψει των επόμενων προκριματικών εκλογών. Ωστόσο οι πλειοψηφίες, είτε στο εσωτερικό του κόμματος είτε για τις ίδιες τις προεδρικές εκλογές, δεν μετατοπίζονται έτσι». Σε κάθε περίπτωση όμως «η Αϊόβα έδειξε πως το κίνημα του Τραμπ έχει τεράστιες δυνατότητες κινητοποίησης, όπως και μία σταθερή πλειοψηφία: ο Ντόναλντ Τραμπ έχει του χεριού του αυτό που κάποτε ονομαζόταν Ρεπουμπλικανικό Κόμμα».

Το σίγουρο είναι πως ο Τραμπ έχει καταφέρει «να φυτέψει στα μυαλά των ανθρώπων την εικόνα που έχει ο ίδιος για την Αμερική: μία χώρα σε οικονομική δυσπραγία, έρμαιο των διαθέσεων της διεθνούς πολιτικής και υπό τη μεγαλύτερη δυνατή μεταναστευτική πίεση. Δημιουργείται έτσι ένα σκηνικό κατάρρευσης της παλιάς καλής Αμερικής και της ανόδου μίας προοδευτικής-φιλελεύθερης κλίκας καλοθελητών που ξεπουλάνε τις αξίες της χώρας και χλευάζουν τους εργαζόμενους». Πρόκειται μάλιστα για ένα δίπολο το οποίο μονάχα θα εντείνεται μέχρι τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Και στο τέλος «το ζήτημα δεν θα αφορά το εάν ο Τζο Μπάιντεν είναι υπερβολικά μεγάλης ηλικίας ή η οικονομική του πολιτική μονόπλευρη. Στο τέλος οι Η.Π.Α. θα κληθούν να απαντήσουν μονάχα σε ένα ερώτημα: Θέλετε αυτόν τον Τραμπ;»

Ο Τραμπ κινητοποιεί τους οπαδούς του όσο κανείς

Η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt εκτιμά από την πλευρά της πως «η ώθηση που παίρνει ο Τραμπ από τις εκλογές στην Αϊόβα σύντομα δεν θα αφήσει περιθώρια εναλλακτικών επιλογών στους Ρεπουμπλικάνους. […] Το 2016, προτού εκλεγεί πρόεδρος, ο Τραμπ έχασε εκεί από τον Τεντ Κρουζ. Οκτώ χρόνια αργότερα κέρδισε με ποσοστό ρεκόρ, γεγονός που καταδεικνύει ότι ο Τραμπ κατέχει τη δύναμη της κινητοποίησης του κόσμου όσο κανένας άλλος». Από το εκλογικό αυτό αποτέλεσμα συνάγεται όμως και ένα ακόμη ανησυχητικό συμπέρασμα: «Τα συνήθη μέτρα και σταθμά της πολιτικής δεν ισχύουν στην περίπτωση του Τραμπ, τον οποίο εμπιστεύεται το 60% των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων, παρ' ότι απειλείται με ποινή φυλάκισης.

Εν τέλει είναι σχεδόν αδιάφορο εάν η Χέιλι και ο ΝτεΣάντις θα αντέξουν λίγο ακόμη ρίχνοντας κάνα δύο εκατομμύρια στις υπόλοιπες πολιτείες όπου πρόκειται να διεξαχθούν προκριματικές εκλογές. Διότι ούτως ή άλλως όλα περιστρέφονται γύρω από τον Τραμπ, κανείς δεν μπορεί να τον προσπεράσει. Γι' αυτό και το ζήτημα δεν είναι μάλλον το εάν ο Τραμπ θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, αλλά το με ποιον θα τρέξει ως "running mate”, ως υποψήφιο δηλαδή για την Αντιπροεδρία», καταλήγει η HB.

Γιώργος Πασσάς

