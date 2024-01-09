Την πρόβλεψη ότι ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφιος των Δημοκρατικών για το χρίσμα εν όψει των εκλογών του Νοεμβρίου 2024, Τζο Μπάιντεν (Joe Biden), θα αποσυρθεί τελικά από την προεδρική «κούρσα» έκανε κορυφαίος στρατηγικός αναλυτής της JPMorgan.

Σύμφωνα με τον Michael Cembalest,ο 82χρονος σήμερα Μπάιντεν θα παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του στο διάστημα από την «Σούπερ Τρίτη» στις 5 Μαρτίου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2024, επικαλούμενος «λόγους υγείας».

Joe Biden will drop out of 2024 presidential race, top JPMorgan strategist predicts https://t.co/XgWen07NZH pic.twitter.com/sISxW15NWl — New York Post (@nypost) January 8, 2024

«Σούπερ Τρίτη» είναι η ημέρα κατά την οποία ξεκινούν οι προκριματικές εκλογές στις πολιτείες των ΗΠΑ για το χρίσμα.

Οι προβλέψεις του Cembalest βασίζονται κυρίως στο χαμηλό ποσοστό αποδοχής του προέδρου - παρά τη «δημιουργία περίπου 10% θέσεων εργασίας από την ημέρα της ορκωμοσία του».

Ο στρατηγικός αναλυτής ωστόσο δεν πρόβλεψε ποιος θα μπορούσε να πάρει τη θέση του Μπάιντεν ως Δημοκρατικού υποψηφίου για τον Λευκό Οίκο.

Πάντως, αν οι προεδρικές εκλογές γίνονταν σήμερα, ο Μπάιντεν θα έχανε από τον Τραμπ, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες έρευνες κοινής γνώμης στις ΗΠΑ.

