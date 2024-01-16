Οι ύβρεις, οι εμπρηστικές δηλώσεις, οι προκλήσεις δεν είναι κάτι άγνωστο όταν μια είδηση περιέχει το όνομα Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, εδώ και πολλούς μήνες ο πρώην πρόεδρος και υποψήφιος νέος...έχει υιοθετήσει πιο βίαιη ρητορική που δίνει μια γεύση για το πως θα μπορούσε να μοιάζει η επιστροφή του Ρεπουμπλικάνου στον Λευκό Οίκο, σε περίπτωση νίκης του στις επερχόμενες αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024.

Στην πρώτη εσωκομματική ψηφοφορία των Ρεπουμπλικάνων στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ανάδειξη του υποψηφίου της παράταξης της αμερικανικής δεξιάς στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, ο Τραμπ έκανε χθες Δευτέρα επίδειξη δύναμης, κερδίζοντας με μεγάλη διαφορά στην Άιοβα, επιβεβαιώνοντας ότι ο μεγιστάνας είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων.

Το ερώτημα συνεπώς ωριμάζει και ορισμένους ίσως τρομάζει: Πώς θα είναι μια νέα θητεία Τραμπ;

Ο ίδιος δεν το κρύβει: κινείται από ένα πνεύμα εκδίκησης και αν κάνει τη μεγάλη του επιστροφή στο Οβάλ Γραφείο σκοπεύει να επιτεθεί στους επικριτές του.

«Το 2016 είχα πει: Είμαι η φωνή σας. Σήμερα προσθέτω ότι είμαι ο πολεμιστής σας. Είμαι αυτός που θα σας φέρει δικαιοσύνη», είπε τον Μάρτιο σε υποστηρικτές του επαναλαμβάνοντας όπως κάνει διαρκώς τα τελευταία χρόνια, χωρίς την παραμικρή απόδειξη, ότι οι προεδρικές εκλογές του 2020 ήταν αποτέλεσμα νοθείας και πως του «έκλεψαν» την νίκη.

«Και για όσους έχουν αδικηθεί και προδοθεί, θα εκδικηθώ εγώ για σας», πρόσθεσε.

Λίγους μήνες αργότερα έκανε πιο ξεκάθαρες τις προθέσεις του. «Θα διορίσω έναν πραγματικό ειδικό εισαγγελέα για να διώξει τον πιο διεφθαρμένο πρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ, τον Τζο Μπάιντεν, και ολόκληρη την εγκληματική οικογένεια Μπάιντεν», είπε τον Ιούνιο.

«Θα καταστρέψω εντελώς το βαθύ κράτος», μια νεφελώδη οντότητα η οποία σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο δρα στα παρασκήνια της κυβέρνησης.

Παρά το γεγονός ότι διώκεται σε πολλές υποθέσεις, δηλώνει θύμα πολιτικής δίωξης, κατηγορώντας τον Δημοκρατικό αντίπαλό του ότι εμπλέκεται σε χειρισμούς για να μην γίνει ο Ρεπουμπλικάνος ξανά πρόεδρος.

Και τον περασμένο Δεκέμβριο σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν θα καταχραστεί την εξουσία ως αντίποινα εναντίον κάποιου στην περίπτωση που επανεκλεγεί ο ίδιος απάντησε: «Εκτός από την πρώτη μέρα», απάντησε ο Τραμπ.

«Αποβράσματα»

Οι αντίπαλοί του προτρέπουν όλους να παίρνουν στα σοβαρά τα όσα λέει, υπενθυμίζοντας ότι η πρώτη θητεία του Τραμπ έληξε με την εισβολή στο Καπιτώλιο από εκατοντάδες υποστηρικτές του που προσπαθούσαν να αποτρέψουν την επικύρωση της νίκης του Μπάιντεν.

Ο πρώην πρόεδρος χαρακτηρίζει «ομήρους» όσους φυλακίστηκαν μετά την επίθεση στις 6 Ιανουαρίου 2021 και είπε ότι σκέφτεται να απονείμει χάρη σε «πολλούς» από αυτούς.

Τον Δεκέμβριο του 2022, υποστήριξε στο δίκτυό του Truth Social ότι η «νοθεία» των εκλογών του 2020 κατέστησε δυνατό «να τεθεί τέλος σε όλους τους κανόνες, κανονισμούς και άρθρα, ακόμη και σε αυτούς που καταγράφονται στο Σύνταγμα», προκαλώντας κατακραυγή.

Πιο πρόσφατα, τον Νοέμβριο, υποσχέθηκε να «εξολοθρεύσει τους κομμουνιστές, τους μαρξιστές, τους φασίστες και τους ριζοσπαστικούς αριστερούς τραμπούκους που ζουν σαν αποβράσματα στη χώρα μας».

Στην προεκλογική ομάδα του Μπάιντεν, η οποία τον κατηγόρησε ότι «μιμείται» τον Αδόλφο Χίτλερ και τον Μπενίτο Μουσολίνι με αυτές τις δηλώσεις, ένας από τους εκπροσώπους του απάντησε ότι αυτό είναι «γελοίο». Πριν προσθέσει: «Όσοι κάνουν αυτού του είδους τους υπαινιγμούς (...) θα δουν τον μικρόκοσμό τους να καταρρέει όταν ο πρόεδρος Τραμπ επιστρέψει στον Λευκό Οίκο».

«Μουσουλμανική απαγόρευση», φορολογία και διπλωματία

Αναφορικά με τους μετανάστες, ένας από τους αγαπημένους του στόχους, ο Τραμπ ύψωσε και άλλο την εμπρηστική ρητορική του, κατηγορώντας τους ότι «δηλητηριάζουν το αίμα της χώρας μας». Ο Μπάιντεν κατήγγειλε αυτή την ορολογία, λέγοντας ότι ο αντίπαλός του χρησιμοποιούσε τη ρητορική της «ναζιστικής Γερμανίας».

Είπε επίσης ότι σχεδίαζε να πραγματοποιήσει «τη μεγαλύτερη εγχώρια επιχείρηση απέλασης μεταναστών στην ιστορία των ΗΠΑ και δεσμεύτηκε να επαναφέρει το αμφιλεγόμενο διάταγμά του για τη μετανάστευση που στοχεύει τις μουσουλμανικές χώρες, την περίφημη «μουσουλμανική απαγόρευση».

Στην αρχή της θητείας του το 2017, απαγόρευσε την είσοδο στις ΗΠΑ σε υπηκόους επτά χωρών των οποίων ο πληθυσμός είναι ως επί το πλείστον μουσουλμανικός (Ιράν, Λιβύη, Σομαλία, Συρία, Υεμένη και, αρχικά, επίσης Ιράκ και Σουδάν).

«Θα κρατήσουμε ακραίους ισλαμιστές τρομοκράτες έξω από τη χώρα μας», είπε τον Οκτώβριο. «Θα θέσω επίσης ισχυρούς ελέγχους επί θεμάτων ιδεολογίας για όλους τους μετανάστες που έρχονται».

Όσον αφορά την οικονομία, ο Τραμπ ανέφερε συγκεκριμένα ότι σκέφτεται να επιβάλει φόρο περίπου 10% σε όλες σχεδόν τις εισαγωγές και να τερματίσει τη ρήτρα του «πιο ευνοημένου έθνους» που χορηγήθηκε στην Κίνα για την ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου.

Για την Ουκρανία, ο 77χρονος Ρεπουμπλικάνος διαβεβαίωσε ότι θα μπορούσε να τερματίσει τη σύγκρουση «σε 24 ώρες» εάν επιστρέψει στην εξουσία, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες. Όλοι οι υπολοχαγοί του στο Κογκρέσο είναι αντίθετοι με την αποδέσμευση περισσότερης βοήθειας προς το Κίεβο.

Και ερωτηθείς αν η χώρα θα παραμείνει στο ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της πιθανής δεύτερης θητείας του, απάντησε: «Εξαρτάται από το αν μας φέρονται σωστά».

Δημοκρατικοί ακόμη και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι ανησυχούν. «Θα είναι το τέλος της Δημοκρατίας», μια ενδεχόμενη επανεκλογή Τραμπ, είπε προχθές ο Μπέρνι Σάντερς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

