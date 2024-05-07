Ο πρίγκιπας Χάρι δεν θα συναντήσει τον βασιλιά κατά την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, για τον εορτασμό των 10 χρόνων των Αγώνων Invictus.

Νωρίτερα σήμερα, κάμερα του Sky News απαθανάτισε τον Πρίγκιπα Χάρι να φθάνει στα κεντρικά γραφεία της Honorable Artillery Company στην άκρη του Σίτι του Λονδίνου για την για μονοήμερη σύνοδο κορυφής, που ονομάζεται Invictus Games Foundation Conversation.

Ο Χάρι προσγειώθηκε στο Λονδίνο το πρωί και δεν είχε κρύψει τις ελπίδες του να δει τον πατέρα του κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, κάτι που ωστόσο δεν είναι εφικτό.

«Δυστυχώς αυτό δεν θα είναι εφικτό λόγω του πλήρους προγράμματος της Αυτού Μεγαλειότητας. Ο Δούκας έχει φυσικά κατανόηση για το ημερολόγιο των υποχρεώσεων του πατέρα του και διάφορες άλλες προτεραιότητες και ελπίζει να τον δει σύντομα» δήλωσε εκπρόσωπος του Δούκα

Η λειτουργία των ευχαριστιών θα είναι η πρώτη μεγάλη εκδήλωση που έχει παρευρεθεί στη Βρετανία εδώ και αρκετό καιρό, ο Δούκας του Σάσεξ.

Δεν είναι γνωστό εάν άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα παρευρεθούν στην τελετή των ευχαριστιών στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου την Τετάρτη - η οποία πραγματοποιείται για τον εορτασμό των 10 χρόνων των Αγώνων Invictus.

Ο Βρετανός ηθοποιός Damian Lewis πρόκειται να απαγγείλει το ποίημα Invictus κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Εκπρόσωποι από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στους Αγώνες Invictus, συμπεριλαμβανομένων μελών του προσωπικού των τραυματιών, τραυματιών και ασθενών και της κοινότητας βετεράνων, θα είναι επίσης παρόντες.

Ο Χάρι εμπνεύστηκε την ίδρυση των Αγώνων Invictus αφού παρακολούθησε τους Αγώνες Πολεμιστών στο Κολοράντο το 2013 και είδε πώς το τραυματισμένο αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό ευδοκιμούσε στην πρόκληση της συμμετοχής σε ανταγωνιστικά αθλήματα που βοήθησαν στην ανάρρωσή τους.

Συνέχισε τους εναρκτήριους αγώνες στο Ολυμπιακό Πάρκο του Λονδίνου το 2014, ακολουθούμενος από το Ορλάντο το 2016, το Τορόντο το 2017 και το Σίδνεϊ 2018.

