Θεσσαλονίκη: Δεύτερο αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες

Πρόκειται για ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Νεοχωρούδα - Θεσσαλονίκη, όταν εκδηλώθηκε φωτιά στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στις 5 το απόγευμα.

Θεσσαλονίκη: Δεύτερο αστικό λεωφορείο στις φλόγες

Δεύτερο λεωφορείο αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη τυλίχθηκε σήμερα στις φλόγες.

Πρόκειται για ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Νεοχωρούδα - Θεσσαλονίκη, όταν εκδηλώθηκε φωτιά στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στις 5 το απόγευμα.

Καλά στην υγεία τους είναι οι τρεις επιβάτες και ο οδηγός.

Το πρωί, φωτιά ξέσπασε σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.

Το λεωφορείο δε μετέφερε επιβάτες ενώ ο οδηγός πρόλαβε να βγει χωρίς να τραυματιστεί.

Πηγή: skai.gr

