Με καθυστερήσεις η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα 2024

Με αργές ταχύτητες ξεκίνησε τη Δευτέρα του Πάσχα, η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα μετά τη φετινή έξοδο που άγγιξε επίπεδα ρεκόρ.

To ταξίδι της επιστροφής άρχισε από την περιφέρεια προς την Αττική από νωρίς το πρωί με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στο ρεύμα εισόδου στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αθηνών-Λαμίας.

Ειδικότερα η κίνηση στην Αθηνών- Κορίνθου γινόταν εντονότερη πριν τον Ισθμό της Κορίνθου με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και κατά διαστήματα να ακινητοποιούνται έως τα Μέγαρα.

Καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας λίγο πριν την Μαλακάσα και από το Καπανδρίτι έως τα διόδια Αφιδνών, ενώ επιβαρυμένο είναι και το οδικό τμήμα από τον 'Αγιο Στέφανο έως τη Κηφισιά.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 22:00 το βραδύ απαγορεύοταν η κυκλοφορία στις εισόδους των εθνικών οδών, όλων των φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα έχουν επιστρέψει στην Αττική 52.431 και συγκεκριμένα 30.100 οχήματα από την Αθηνών-Κορίνθου και 22.331 από την Αθηνών-Λαμίας.

Την Κυριακή του Πάσχα, επέστρεψαν 48.925 (25.970 οχήματα από την Αθηνών-Κορίνθου και 22.955 από την Αθηνών-Λαμίας).

Από την Τροχαία αναμένεται ότι όσο περνάει η ώρα η κίνηση θα αυξάνεται, αλλά ο κύριος όγκος των εκδρομέων εκτιμάται πως θα επιστρέψει την Τρίτη του Πάσχα.

Η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 το βράδυ στο ρεύμα εισόδου υπάρχει απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Βορράς

Με καθυστερήσεις διεξάγόταν και η κυκλοφορία των οχημάτων προς τη Θεσσαλονίκη από τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ.

Αρχικά, οι οδηγοί αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τον αυτοκινητόδρομο λίγο πριν την Κατερίνη και να κινηθούν από παράπλευρες οδούς, αφού το συγκεκριμένο τμήμα του ΠΑΘΕ στα όρια της πρωτεύουσας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, παραμένει κλειστό.

Ταλαιπωρία όμως συναντούσαν και στα Μάλγαρα, εξαιτίας των έργων που εκτελούνται στο ύψος της γέφυρας του Αξιού.

Συγκεκριμένα, αρκετές εκατοντάδες μέτρα πριν τον σταθμό διοδίων της περιοχής επικρατεί μποτιλιάρισμα, αφού η διέλευση των οχημάτων, αν και χωρίς αντίτιμο, πραγματοποιείται μόνον από δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Μάλιστα, λίγα μέτρα μετά τα διόδια καταλήγουν να γίνουν μία, ενώ η κατάσταση εκτονώνεται περίπου στο ύψος της Χαλάστρας.

Χωρίς προβλήματα πραγματοποιείται η επιστροφή των εκδρομέων από Χαλκιδική, ενώ ελαφρώς πιο αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην Εθνική Οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης, στο ύψος των διοδίων Ανάληψης.

Αρκετοί ήταν οι κάτοικοι του λεκανοπέδιου που, όπως φαίνεται, αποφάσισαν να περάσουν τις ημέρες του Πάσχα στην Περιφέρεια, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας η φετινή έξοδος ήταν μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών και η μεγαλύτερη από το 2022, που ήταν το πρώτο Πάσχα που δεν υπήρχαν περιορισμοί λόγω του κορονοϊού.

Ειδικότερα, φέτος από τη Μεγάλη Δευτέρα έως τις 6 το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής 329.684 οχήματα πέρασαν τα διόδια προς Κόρινθο και προς Λαμία.

Πλοία

Οσον αφορά την έξοδο των εκδρομέων... δια θαλάσσης, στα λιμάνια της Αττικής οι πληρότητες των πλοίων άγγιξαν το 100%.

Την Μ. Παρασκευή, σύμφωνα με το σύστημα κρατήσεων των ακτοπλοϊκών εταιρειών αναμενόταν να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά τουλάχιστον 24.284 επιβάτες και 3.348 οχήματα ενώ από το λιμάνι της Ραφήνας 9.770 επιβάτες με 2.015 οχήματα.

Από το λιμάνι του Πειραιά, είχαν προγραμματιστεί 18 δρομολόγια, 32 για τα νησιά του Αργοσαρωνικού 14 από τη Ραφήνα και 10 από το Λαύριο.

Την ίδια ώρα, οι αναχωρήσεις και οι αφίξεις πλοίων για τους λιμένες Πειραιά και Ραφήνα για την Κυριακή του Πάσχα (05-05-2024) υπολογίζονται ως εξής:

ΠΕΙΡΑΙΑΣ/ΤΖΕΛΕΠΗ (ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ):

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 05-05-2024:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 08

ΕΠΙΒ: 4.206

ΠΕΙΡΑΙΑΣ/ΤΖΕΛΕΠΗ (ΑΦΙΞΕΙΣ):

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 05-05-2024:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 05

ΕΠΙΒ:1.759

ΠΕΙΡΑΙΑΣ/ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ (ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ):

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 05-05-2024:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 24

ΕΠΙΒ:4.785

ΠΕΙΡΑΙΑΣ/ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ (ΑΦΙΞΕΙΣ):

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 05-05-2024:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 24

ΕΠΙΒ:4.671

ΡΑΦΗΝΑ (ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ):

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 05-05-2024:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 02

ΕΠΙΒ: 335

ΡΑΦΗΝΑ (ΑΦΙΞΕΙΣ):

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 05-05-2024:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 02

ΕΠΙΒ:361

Επιπροσθέτως o αριθμός των προγραμματισμένων κατάπλων/ αφίξεων πλοίων για τους λιμένες Πειραιά, Λαυρίου και Ραφήνας για σήμερα 06-05-2024, υπολογίζεται ως εξής:

ΠΕΙΡΑΙΑΣ/ΤΖΕΛΕΠΗ (ΑΦΙΞΕΙΣ):

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 16

ΠΕΙΡΑΙΑΣ/ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ (ΑΦΙΞΕΙΣ):

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 19

ΛΑΥΡΙΟ (ΑΦΙΞΕΙΣ):

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 09

ΡΑΦΗΝΑ (ΑΦΙΞΕΙΣ):

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 10

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 05 ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΙ

ΑΠΕ-SKAIGR

