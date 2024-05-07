Δίκη Τραμπ: Τα βλεμματα στραμμένα στην κατάθεση της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς

Η πρώην πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών Στόρμι Ντάνιελς αναμένεται σήμερα στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης για να καταθέσει ενώπιον του Ντόναλντ Τραμπ στην ποινική δίκη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Η ηθοποιός, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Στέφανι Κλίφορντ, έλαβε 130.000 δολάρια στο τέλος της προεκλογικής εκστρατείας του 2016 για να μην αποκαλύψει μια σεξουαλική σχέση που εκείνη υποστηρίζει ότι είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ το 2006.

Η Στόρμι Ντάνιελς αναμένεται να ορκιστεί και να καταθέσει πιθανόν για αρκετές ώρες στην αίθουσα όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η ακροαματική διαδικασία, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την κατηγορεί ότι ψεύδεται, θα κάθεται ενώπιόν της, σε απόσταση λίγων μέτρων, στη θέση του κατηγορουμένου.

Με σκυθρωπό ύφος, ο Ντόναλντ Τραμπ εισήλθε στη δικαστική αίθουσα λίγο πριν από τις 09.30 τοπική ώρα, όπως κάθε ημέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

