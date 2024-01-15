Στην τελική ευθεία για τις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών στην Αϊόβα με μια ηχηρή πρώτη νίκη να συνιστά παγίωση του Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη θέση την ώρα που οι αντίπαλοί του επιδιώκουν να καθιερωθούν ως η κύρια εναλλακτική του.



Οι υποψήφιοι καλούν τους ψηφοφόρους να αψηφήσουν το ακραίο κρύο στην περιοχή, καθώς οι θερμοκρασίες προβλέπεται να πέσουν έως και -30 βαθμούς Κελσίου εν μέσω φόβου ότι ο καιρός θα μπορούσε να βλάψει τη συμμετοχή.

Στη συνέχεια, η κούρσα για την προεδρία των Ρεπουμπλικανών θα συνεχιστεί σε όλες τις πολιτείες προκειμένου να επιλεγεί ο υποψήφιος που θα αναμετρηθεί με τον Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ πραγματοποίησε συγκέντρωση στην πόλη της Ιντιανόλα την Κυριακή και κάλεσε τους υποστηρικτές του να παραστούν. «Μαζί θα γράψουμε ιστορία, αλλά πρέπει να εμφανιστείτε», είπε. «Το αποτέλεσμα σε αυτή την κατάσταση θα στείλει ένα μήνυμα σε ολόκληρη τη χώρα και, στην πραγματικότητα, σε ολόκληρο τον κόσμο».

Ο πρώην πρόεδρος, 77 ετών, επιδιώκει ένα νοκ-άουτ πλήγμα προς τους αμφισβητίες του και να κερδίσει με μεγάλη διαφορά. «Προσπαθούμε να κάνουμε ρεκόρ», είπε κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συγκέντρωσης την Παρασκευή.

Η φιλοδοξία της εκστρατείας του Τραμπ για μια μεγάλη νίκη ενισχύθηκε το βράδυ του Σαββάτου από μια τελική δημοσκόπηση από το Des Moines Register/NBC News/Mediacom που έδειξε ότι είχε προβάδισμα σχεδόν 30 μονάδων.

Η δημοσκόπηση δείχνει πως ο Τραμπ θα πάει καλά στις προκριματικές εκλογές αύριο Δευτέρα στη Αϊόβα, τις πρώτες στο δρόμο προς τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου

Ο Τραμπ διατηρεί μεγάλο προβάδισμα στην τελευταία δημοσκόπηση στην Αϊόβα πριν από τις προκριματικές εκλογές στην εν λόγω πολιτεία.

Μια πολυαναμενόμενη δημοσκόπηση έδωσε σήμερα τον τόνο της τελευταίας πλήρους ημέρας προεκλογικής εκστρατείας στην παγωμένη Αϊόβα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί μεγάλο προβάδισμα και την Νίκι Χέιλι να υποσκελίζει τον Ρον Ντεσάντις και να παίρνει τη δεύτερη θέση στην κούρσα για το προεδρικό χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Η δημοσκόπηση των Des Moines Register / NBC News, που δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο, δίνει στον Τραμπ 48%, αν και το ποσοστό του μειώθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τη δημοσκόπηση του Δεκεμβρίου.

Η πρώην κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας Χέιλι έρχεται δεύτερη με 20%, σημειώνοντας άνοδο 4 ποσοστιαίων μονάδων, και ακολουθεί ο κυβέρνητης της Φλόριντα Ρον Ντεσάντις με 16%, 3 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερες από το Δεκέμβριο.

Η δημοσκόπηση παράλληλα έδειξε ότι η Νίκι Χέιλι, η πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, είχε περάσει στη δεύτερη θέση αφού κέρδισε σε δυναμική τις τελευταίες ημέρες. Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις, ο οποίος έχει επενδύσει μεγάλα ποσά στην Αϊόβα, είχε υποχωρήσει στην τρίτη θέση.

Ο ΝτεΣάντις θα αντιμετωπίσει πιέσεις ώστε να εγκαταλείψει την κούρσα αν το αποτέλεσμα της Δευτέρας είναι κακό.

Η Χάλεϊ, 51 ετών, προσπάθησε να υποβαθμίσει τα αποτελέσματα λίγο μετά, λέγοντας ότι η «πραγματική δημοσκόπηση» ήταν την ημέρα της κοινοβουλευτικής επιτροπής. «Θέλουμε απλώς να βγούμε δυνατοί από την Αϊόβα», είπε.

Ένα δυνατό φινίρισμα στην πολιτεία θα έδινε στην εκστρατεία της Χάλεϊ δυναμική για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση στο Νιου Χάμσαϊρ για να συνεχιστεί στη Νότια Καρολίνα, πολιτεία καταγωγής της, όπου υπηρέτησε δύο θητείες ως κυβερνήτης.

Μια νίκη σε μια από αυτές τις πολιτείες θα βοηθούσε να καθιερωθεί η Χάλει ως η μόνη βιώσιμη εναλλακτική λύση απέναντι στον πρώην πρόεδρο, πιθανότατα πυροδοτώντας ένα κύμα υποστήριξης και δωρεών.

