Με πολυφωνία στην επίθεση και έχοντας τον έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια του ματς, ο Προμηθέας νίκησε 79-60 τον Άρη και έκανε το 1-0 στη σειρά των Playoffs της Stoiximan Basket League.



Με 11/36 τρίποντα τελείωσαν το ματς οι Πατρινοί, οι οποίοι είχαν για κορυφαίο τον Χάμιλτον με 14π. Από 13π. είχαν οι Ρέινολντς και Ετσενίκε, ενώ 12π. πρόσθεσε ο Χέιλ.

Από τους «κίτρινους», ξεχώρισε ομε 17 πόντους.Το δεύτερο ματς της σειράς είναι προγραμματισμένο για, στο «Nick Galis Hall».Εκρηκτική αρχή από τον Προμηθέα, ο οποίος αρχικά ξέφυγε στο 14-2, ενώ έφτασε ακόμη και στο +13 (18-5), στα πρώτα πέντε λεπτά. Η αντίδραση του Άρη ήρθε με απανωτά τρίποντα από Γκάλινατ και Σταρκ (18-14), με τους Πατρινούς να απαντούν στα τελευταία τρία λεπτά και να κλείνουν την πρώτη περίοδο στο +9 (25-16).Οι Ετσενίκε και Κάουαν έστειλαν τους γηπεδούχους ξανά στο +11 (31-20), στα πρώτα τρία λεπτά της δεύτερης περιόδου. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι «κίτρινοι» έσφιξαν πολύ αμυντικά και με σωστές επιλογές στην επίθεση, έφεραν το ματς στην ισοπαλία (35-35), στο 18’. Στον εναπομείναντα χρόνο σκόραρε μόνο ο Ετσενίκε, ο οποίος διαμόρφωσε το 37-35 του πρώτου ημιχρόνου.Καλύτερο ξεκίνημα από τον Προμηθέα και στο δεύτερο μέρος, με τους Μπαζίνα και Χρυσικόπουλο να τον στέλνουν στο +7 (44-37) και έχοντας τον έλεγχο η διαφορά ξέφυγε πάλι στο +11 (54-43), στο 27’. Στα τελευταία λεπτά, μίλησαν περισσότεροι άμυνες, με τους Πατρινούς να κλείνουν την τρίτη περίοδο στο +9 (55-46).Με τους «ζεστούς» Ρέινολντς και Κάουαν και τα σερί τους τρίποντα, οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ φορτσάτοι στο τέταρτο δεκάλεπτο, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +18 (67-49), στο 33’. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι Πατρινοί είχαν τα ηνία, φτάνοντας ακόμη και στο +20 (76-56) και παίρνοντας τη νίκη με το τελικό 79-60.25-16, 37-35, 55-46, 79-60

