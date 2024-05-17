Λογαριασμός
Εντυπωσιακός Προμηθέας υπέταξε τον Άρη και έκανε το βήμα για τα ημιτελικά

Ένας κυρίαρχος Προμηθέας Πάτρας από την αρχή μέχρι το τέλος, επικράτησε 79-60 του Άρη, κάνοντας το πρώτο βήμα για ημιτελικά της Stoiximan Basket League

Προμηθέας

Με πολυφωνία στην επίθεση και έχοντας τον έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια του ματς, ο Προμηθέας νίκησε 79-60 τον Άρη και έκανε το 1-0 στη σειρά των Playoffs της Stoiximan Basket League.

Με 11/36 τρίποντα τελείωσαν το ματς οι Πατρινοί, οι οποίοι είχαν για κορυφαίο τον Χάμιλτον με 14π. Από 13π. είχαν οι Ρέινολντς και Ετσενίκε, ενώ 12π. πρόσθεσε ο Χέιλ.



Από τους «κίτρινους», ξεχώρισε ο Γκάλινατ με 17 πόντους.

Το δεύτερο ματς της σειράς είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Δευτέρα (20/5, 20:15), στο «Nick Galis Hall».

Το ματς
Εκρηκτική αρχή από τον Προμηθέα, ο οποίος αρχικά ξέφυγε στο 14-2, ενώ έφτασε ακόμη και στο +13 (18-5), στα πρώτα πέντε λεπτά. Η αντίδραση του Άρη ήρθε με απανωτά τρίποντα από Γκάλινατ και Σταρκ (18-14), με τους Πατρινούς να απαντούν στα τελευταία τρία λεπτά και να κλείνουν την πρώτη περίοδο στο +9 (25-16).

Οι Ετσενίκε και Κάουαν έστειλαν τους γηπεδούχους ξανά στο +11 (31-20), στα πρώτα τρία λεπτά της δεύτερης περιόδου. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι «κίτρινοι» έσφιξαν πολύ αμυντικά και με σωστές επιλογές στην επίθεση, έφεραν το ματς στην ισοπαλία (35-35), στο 18’. Στον εναπομείναντα χρόνο σκόραρε μόνο ο Ετσενίκε, ο οποίος διαμόρφωσε το 37-35 του πρώτου ημιχρόνου.

Καλύτερο ξεκίνημα από τον Προμηθέα και στο δεύτερο μέρος, με τους Μπαζίνα και Χρυσικόπουλο να τον στέλνουν στο +7 (44-37) και έχοντας τον έλεγχο η διαφορά ξέφυγε πάλι στο +11 (54-43), στο 27’. Στα τελευταία λεπτά, μίλησαν περισσότεροι άμυνες, με τους Πατρινούς να κλείνουν την τρίτη περίοδο στο +9 (55-46).

Με τους «ζεστούς» Ρέινολντς και Κάουαν και τα σερί τους τρίποντα, οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ φορτσάτοι στο τέταρτο δεκάλεπτο, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +18 (67-49), στο 33’. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι Πατρινοί είχαν τα ηνία, φτάνοντας ακόμη και στο +20 (76-56) και παίρνοντας τη νίκη με το τελικό 79-60.

Τα δεκάλεπτα: 25-16, 37-35, 55-46, 79-60
Πηγή: sport-fm.gr

