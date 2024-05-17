Πιερρακάκης: Τα Πειραματικά, πυλώνας στρατηγικής για βελτίωση σχολείων

Ολοκληρώθηκε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα της Παρασκευής, η δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή στα πειραματικά σχολεία.

«Τα Πειραματικά αποτελούν πυλώνα της στρατηγικής μας για τη διαρκή βελτίωση των σχολείων, συμβάλλοντας στην εισαγωγή και αξιολόγηση καινοτομιών στην εκπαιδευτική διαδικασία», ανέφερε σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός, που παρευρέθη στη διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης, πρόσθεσε σχετικά με τον αυξημένο αριθμό αιτήσεων για την εισαγωγή στα Πειραματικά: «Το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι γονείς αντανακλά την πολύ καλή δουλειά που γίνεται στα Πειραματικά σχολεία και αποτελεί για εμάς κίνητρο να ενισχύουμε διαρκώς τη λειτουργία και το αποτύπωμά τους στην εκπαίδευση».

Υπενθυμίζεται ότι, συνολικά φέτος κατατέθηκαν 10.845 αιτήσεις για την πλήρωση 3.003 κενών θέσεων των πειραματικών σχολείων της επικράτειας.

Επιπλέον, σήμερα ολοκληρώθηκε και η διαδικασία απόδοσης τυχαίου αριθμού προτεραιότητας, σε περίπτωση ισοβαθμίας στα Πρότυπα σχολεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

