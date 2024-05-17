Ένα πολύ μικρό εστιατόριο στο Μεξικό που σερβίρει στους πελάτες του παραδοσιακά τάκος (tacos) με τέσσερα είδη στο μενού του βραβεύτηκε με το πολυπόθητο αστέρι Michelin.

Πρόκειται για την Taquería El Califa de León, που βρίσκεται στη συνοικία San Rafael της Πόλης του Μεξικού και έγινε η πρώτη taquería που το καταφέρνει.

Το El Califa de León, είναι ίσως το μικρότερο εστιατόριο που έχει πάρει ποτέ αστέρι Michelin. Το μισό του χώρου καταλαμβάνεται από μια ψησταριά ενώ το υπόλοιπο είναι γεμάτο με όρθιους πελάτες που κρατούν πλαστικά πιάτα.

Λειτουργεί για περισσότερα από 50 χρόνια και φημίζεται για το Gaonera taco, που πήρε το όνομά του από τον Μεξικανό ταυρομάχο Ροντόλφο Γκαόνα (Rodolfo Gaona).

«Το μυστικό είναι η απλότητα του τάκο μας» δήλωσε στο ΑP ο σεφ Arturo Rivera Martínez, ο οποίος εξυπηρετεί τους πελάτες του μικροσκοπικού εστιατορίου για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

«Έχει μόνο μια τορτίγια, κόκκινη ή πράσινη σάλτσα και αυτό είναι όλο. Αυτό, και η ποιότητα του κρέατος».

«Αυτή η taqueria μπορεί να έχει χώρο μόνο για μια χούφτα ανθρώπων που μπορούν να σταθούν όρθιοι και να φάνε, αλλά η δημιουργία της, το Gaonera taco, είναι εξαιρετικό πιάτο» αναφέρει ο Οδηγός Michelin στην πρόσφατα ενημερωμένη έκδοσή του και συμπληρώνει.

«Το μοσχαρίσιο φιλέτο σε λεπτές φέτες μαγειρεύεται κατά παραγγελία, καρυκεύεται μόνο με αλάτι και λίγο λάιμ. Ταυτόχρονα, ένας δεύτερος μάγειρας ετοιμάζει τις εξαιρετικές τορτίγιες καλαμποκιού, δίπλα. Ο συνδυασμός που προκύπτει είναι στοιχειώδης και αγνός».

Εκτός από το τάκο Gaonera, οι πελάτες του μπορούν να επιλέξουν άλλες τρεις ποικιλίες tacos οι οποίες είναι οι bistec (μοσχαρίσια μπριζόλα), chuleta (χοιρινή μπριζόλα) και costilla (μοσχαρίσιο πλευρό).

Στην ερώτηση ποιο ποτό θα πρότεινε στους πελάτες να συνοδεύσουν τα «εξαιρετικά» τάκος, ο βραβευμένος σεφ είπε στους δημοσιογράφους και ίσως είναι ο μοναδικός: «θα μου άρεσε με μια κόκα κόλα».

