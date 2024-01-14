Ο Τραμπ διατηρεί μεγάλο προβάδισμα στην τελευταία δημοσκόπηση στην Αϊόβα πριν από τις προκριματικές εκλογές στην εν λόγω πολιτεία.

Μια πολυαναμενόμενη δημοσκόπηση έδωσε σήμερα τον τόνο της τελευταίας πλήρους ημέρας προεκλογικής εκστρατείας στην παγωμένη Αϊόβα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί μεγάλο προβάδισμα και την Νίκι Χέιλι να υποσκελίζει τον Ρον Ντεσάντις και να παίρνει τη δεύτερη θέση στην κούρσα για το προεδρικό χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Η δημοσκόπηση των Des Moines Register / NBC News, που δόθηκε στη δημοσιότητα αργά χθες, Σάββατο, το βράδυ (τοπική ώρα), δίνει στον Τραμπ 48%, αν και το ποσοστό του μειώθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τη δημοσκόπηση του Δεκεμβρίου.

Η πρώην κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας Χέιλι έρχεται δεύτερη με 20%, σημειώνοντας άνοδο 4 ποσοστιαίων μονάδων, και ακολουθεί ο κυβέρνητης της Φλόριντα Ρον Ντεσάντις με 16%, 3 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερες από το Δεκέμβριο.

Οι οργανωτές της δημοσκόπησης υπερηφανεύονται ότι μπορούν να παίρνουν μια ακριβή στιγμιαία φωτογραφία της διάθεσης των ψηφοφόρων της Αϊόβα.

Η έρευνα δείχνει πως ο Τραμπ θα πάει καλά στις προκριματικές εκλογές (caucus) που θα διεξαχθούν αύριο, Δευτέρα, στη Αϊόβα, τις πρώτες στο δρόμο προς τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Μια νίκη στην Αϊόβα, θα ήταν για τον 77χρονο Τραμπ ένα μεγάλο βήμα προς την εξασφάλιση του χρίσματος των Ρεπουμπλικάνων για να αντιμετωπίσει τον απερχόμενο Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Θα αποτελούσε ένδειξη ότι πολλοί Ρεπουμπλικάνοι είναι πρόθυμοι να παραβλέψουν τα αυξανόμενα νομικά προβλήματα του Τραμπ και την εμπρηστική ρητορική του.

Ο Τραμπ σχεδιάζει για σήμερα μια συγκέντρωση στην Ιντιανόλα, προάστιο της πρωτεύουσας Ντε Μόιν, όμως ο καιρός τον υποχρέωσε να ματαιώσει μια εκδήλωση στην πόλη Τσερόκι. Ο πρώην πρόεδρος ματαίωσε χθες, Σάββατο, δύο προεκλογικές συγκεντρώσεις και το βράδυ εμφανίσθηκε σε livestream.

«Προηγούμαστε κατά πολύ σε όλες τις δημοσκοπήσεις και πρέπει να βγείτε από τα σπίτια σας», είπε ο Τραμπ στους οπαδούς του. «Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στείλουμε ένα μήνυμα για το Νοέμβριο».

Οι Ντεσάντις και Χέιλι χρειάζεται να πάνε αρκετά καλά στην Αϊόβα ώστε να έχουν κάποια ορμή στις επόμενες προκριματικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 23 Ιανουαρίου στο Νιού Χαμσάιρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

