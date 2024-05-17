Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση στην Οδησσό, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας αυτής, ο Όλεχ Κίπερ.
Σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Telegram, πέντε άνθρωποι νοσηλεύονται. Στις φωτογραφίες που ανάρτησε ο κυβερνήτης διακρίνονται μέλη των τοπικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.
Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες από άλλες πηγές. Η Οδησσός και οι λιμενικές εγκαταστάσεις της μπαίνουν συχνά στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων.
