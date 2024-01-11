ΗΠΑ: Αποσύρεται από την κούρσα των Ρεπουμπλικάνων ο Κρις Κρίστι

Ο Κρις Κρίστι, ο μοναδικός υποψήφιος στην εσωκομματική διαδικασία των Ρεπουμπλικάνων που επέκρινε τον Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να επαμφοτερίζει, αλλά βρισκόταν πολύ πίσω στις προθέσεις ψήφου κατά δημοσκοπήσεις, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως εγκαταλείπει την κούρσα, μερικά 24ωρα πριν από την πρώτη ψηφοφορία, στην Άιοβα, που θα ανοίξει τον χορό μιας εκστρατείας στην οποία ο πρώην πρόεδρος έχει δεσπόζουσα θέση και μεγάλο προβάδισμα.

«Αναστέλλω την εκστρατεία μου για την προεδρία των ΗΠΑ», είπε σε υποστηρικτές του στη Γουίνταμ, στην πολιτεία Νιου Χαμσάιρ.

Ο πρώην κυβερνήτης του Νιου Τζέρζι, 61 ετών, ήταν άλλοτε υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, όμως στην τρέχουσα εκστρατεία καταφέρθηκε με σφοδρότητα εναντίον του μεγιστάνα, χαρακτηρίζοντάς τον εγωκεντρικό κι ανέντιμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.