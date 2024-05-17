Το Ηνωμένο Βασίλειο φημίζεται για τις ‘βαθιές’ παραδόσεις, τις οποίες συνεχίζει να διατηρεί μέχρι και σήμερα σε βασικούς πυλώνες της χώρας. Η βασιλεία, τα κυβερνητικά πρωτόκολλα και βέβαια εκείνα των Πανεπιστημίων. Μία από αυτές τις παραδόσεις λοιπόν αναμένεται να σπάσει αυτό το Σαββατοκύριακο. Συγκεκριμένα, η παράδοση του Senate House, το κτήριο του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ που φιλοξενεί τις τελετές αποφοίτησης από τον 18ο αιώνα, αναμένεται αυτό το Σαββατοκύριακο να μην φιλοξενήσει τους χιλιάδες φοιτητές που σκοπεύουν να αποφοιτήσουν.



Σύμφωνα με την απόφαση και το ρεπορτάζ της εφημερίδας των Times οι τελετές θα πραγματοποιηθούν «σε μια εναλλακτική τοποθεσία που να ταιριάζει στη περίσταση» χωρίς να ξεκαθαρίζεται ποια ενώ χαρακτήρισε την απόφαση ως «πολύ δύσκολη». Το πανεπιστήμιο όπως φαίνεται υπέκυψε στις πιέσεις των δεκάδων φοιτητών οι οποίοι και διαδηλώνουν εντός του πανεπιστημιακού χώρου υπέρ της Παλαιστίνης από την αρχή της προηγούμενης εβδομάδας. Σκηνές έχουν στηθεί στο γκαζόν, από την ομάδα Cambridge for Palestine ενώ η ομάδα έχει δηλώσει ότι «δε θα φύγουμε από τον προσωρινό καταυλισμό αν το πανεπιστήμιο δε δεσμευτεί ότι θα κάνει αποεπένδυση και θα σπάσει κάθε δεσμό από το Ισραήλ αλλά και το βρετανικό κράτος».

Τι σημαίνουν οι αποεπενδύσεις;

Η διαδήλωση στο Κέμπριτζ είναι μια από τις πολλές που έχουν στηθεί στα πανεπιστήμια της χώρας, όπως εκείνη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης αλλά και του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Βέβαια όλες αυτές είναι συντονισμένες και αντικατοπτρίζουν τις έντονες διαδηλώσεις στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Γιατί όμως πραγματοποιούνται; Βασικό αίτημα των φοιτητών που διαδηλώνουν είναι οι αποεπενδύσεις των πανεπιστημίων από το κράτος του Ισραήλ, με απλά λόγια, το κόψιμο των δεσμών των ιδρυμάτων με οποιοδήποτε τρόπο από το Ισραήλ. Για παράδειγμα, το πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου έχει δημιουργήσει ένα επενδυτικό ταμείο, το οποίο έχει στηριχτεί από τα δίδακτρα των φοιτητών. Το ταμείο αυτό, με σκοπό να επιβιώσει, επενδύει σε μετοχές, ομόλογα και άλλα επενδυτικά κεφάλαια.



Ανάμεσα σε αυτά, υπάρχουν μετοχές των εταιρειών της Amazon και της Google. Οι άμεσες επενδύσεις του πανεπιστημίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Financial Times είναι 2,8 εκατομμύρια λίρες για την Google και 4,9 εκατομμύρια λίρες για την Amazon. Οι δυο αυτές εταιρείες κατηγορούνται ότι βοηθούν την ισραηλινή κυβέρνηση και τον στρατό της μέσω υπηρεσιών ‘cloud’ που προσφέρουν. Οι διαδηλωτές λοιπόν υποστηρίζουν ότι «η τεχνολογία που παρέχεται στον ισραηλινό στρατό ισοδυναμεί με όπλα καθώς διευκολύνει και επιτρέπει την επίθεση στη Γάζα και την κατάληψη της Δυτικής Όχθης και κατ’ επέκταση τη γενοκτονία που διαπράττεται στη Γάζα».



Ένας διαδηλωτής με το όνομα ‘Fig and Olive’ δήλωσε μάλιστα στους Financial Times ότι, «όταν συνειδητοποίησα ότι τα δίδακτρά μου ήταν χρήματα αίματος δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ στο πανεπιστήμιο». Παράλληλα, ένας φοιτητής του Κέιμπριτζ, ο οποίος και μίλησε στους Times δήλωσε πως οι διαδηλωτές στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ «απαιτούσαν από το ίδρυμα να αποκαλύψει όλες τις ερευνητικές του συνεργασίες και τους οικονομικούς δεσμούς με εταιρίες και ιδρύματα συνένοχους στην γενοκτονία του Ισραήλ και να αποχωρήσει από αυτές».

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Σύμφωνα με τους διαδηλωτές, το πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ συμφώνησε να διαπραγματευτεί για αποεπένδυση από το Ισραήλ. Στο Εδιμβούργο τώρα όπου 12 φοιτητές - από τους 35 που έχουν στήσει σκηνές εντός του χώρου - πραγματοποιούν απεργία πείνας, η εκστρατεία αποεπένδυσης μοιάζει ισχυρότερη.



Έχει μέχρι στιγμής της στήριξη 600 υπαλλήλων και του 97% του σωματείου των φοιτητών ενώ αυτή την εβδομάδα το πανεπιστήμιου του Εδιμβούργου συνεδρίασε με σκοπό την ευημερία των φοιτητών. Στην επίσημη ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «είναι βαθιά οδυνηρή η απώλεια των ανθρώπινων ζωών στην Παλαιστίνη και καταλαβαίνουμε τη δύναμη του αισθήματος γύρω από αυτό» όμως όπως ξεκαθάρισε «η οικονομική πολιτική θα εξεταστεί αργότερα μέσα στο μήνα».



Οι διαδηλώσεις στα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πιο ειρηνικές και με ανεκτικότητα σε αντίθεση με την βιαιότητα που παρατηρείται σε πανεπιστημιουπόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών όμως αρκετοί Εβραίοι φοιτητές δηλώνουν ότι φοβούνται από τις διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ, ανησυχίες που αντηχούν και σε ανώτερα διοικητικά στελέχη των πανεπιστημίων.





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.