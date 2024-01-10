Ευρύ προβάδισμα Τραμπ στην κούρσα για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος

Ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί ευρύ προβάδισμα έναντι των αντιπάλων του στην κούρσα για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ενόψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ μόλις πέντε ημέρες προτού ανοίξουν οι κάλπες και ξεκινήσει η διαδικασία ανά πολιτεία, καταδεικνύει μια δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ο προτιμώμενος υποψήφιος για το 49% των αυτοαποκαλούμενων Ρεπουμπλικανών, σύμφωνα με την έρευνα.

Η πρώην κυβερνήτρια της Νότιας Καρολίνας Νίκι Χέιλι κερδίζει τη στήριξη του 12% των Ρεπουμπλικανών και ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις του 11%.

Ο επιχειρηματίας Βίβεκ Ραμασουάμι εξασφαλίζει τη στήριξη του 4% των Ρεπουμπλικανών, ενώ κανείς άλλος υποψήφιος δεν λαμβάνει ποσοστό άνω του 2%, βάσει των ευρημάτων της δημοσκόπησης. Ένα ποσοστό 18% των ερωτηθέντων λέει πως δεν γνωρίζει ποιον υποψήφιο θα επιλέξει.

Η δημοσκόπηση με τη συμμετοχή 1.941 αυτοαποκαλούμενων Ρεπουμπλικανών διεξήχθη σε ολόκληρη τη χώρα, κάτι που σημαίνει ότι ενδεχομένως δεν προβλέπει απαραίτητα ποιος θα επικρατήσει στις προκριματικές εκλογές την προσεχή Δευτέρα στην Άιοβα, την πρώτη από τις πολιτείες που θα αποφασίσουν για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, σε μια εκλογική διαδικασία η οποία θα καθορίσει ποιος θα επιχειρήσει να ανατρέψει τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Τα ευρύτερα χαρακτηριστικά της κούρσας έχουν ελάχιστα αλλάξει από το καλοκαίρι, ακόμα κι αν οι νομικές προκλήσεις για τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν αυξηθεί και οι αντίπαλοί του διεξάγουν εδώ και μήνες προεκλογικό αγώνα.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις των Reuters/Ipsos, που διεξήχθησαν από τον Αύγουστο, έχουν καταδείξει ότι ο Τραμπ εξασφαλίζει τη στήριξη περίπου του 50% του εκλογικού σώματος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Στο μεταξύ, οι αντίπαλοί του έχουν αποτύχει να καταγράψουν πρόοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

