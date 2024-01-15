Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν το 40% όλων των θέσεων εργασίας, σύμφωνα με νέα ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Η επικεφαλής του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα αναφέρει ότι «στα περισσότερα σενάρια, η τεχνητή νοημοσύνη πιθανότατα θα επιδεινώσει τη συνολική ανισότητα».

Η κ. Γκεοργκίεβα προσθέτει ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την «ανησυχητική τάση» για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο η τεχνολογία να πυροδοτήσει περαιτέρω κοινωνικές εντάσεις.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η τεχνητή νοημοσύνη πιθανότατα θα επηρεάσει μεγαλύτερο ποσοστό θέσεων εργασίας - περίπου στο 60% - στις προηγμένες οικονομίες. Στις μισές από αυτές τις περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι μπορούν να αναμένουν ότι θα ωφεληθούν από την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα ενισχύσει την παραγωγικότητά τους.

Σε άλλες περιπτώσεις, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να εκτελεί βασικές εργασίες που αυτή τη στιγμή εκτελούνται από ανθρώπους. Αυτό θα μπορούσε να μειώσει τη ζήτηση για εργασία, να επηρεάσει τους μισθούς, ακόμη και να εξαφανίσει θέσεις εργασίας.

Το ΔΝΤ προβλέπει επίσης ότι η τεχνολογία θα επηρεάσει μόλις το 26% των θέσεων εργασίας σε χώρες με χαμηλά εισοδήματα.

Η κ. Γκεοργκίεβα είπε ότι «πολλές από αυτές τις χώρες δεν έχουν την υποδομή ή το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό για να εκμεταλλευτούν τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης, αυξάνοντας τον κίνδυνο ότι με την πάροδο του χρόνου η τεχνολογία θα μπορούσε να επιδεινώσει την ανισότητα μεταξύ των εθνών».

Γενικότερα, οι εργαζόμενοι με υψηλότερο εισόδημα και οι νεότεροι μπορεί να δουν δυσανάλογη αύξηση στους μισθούς τους μετά την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εργαζόμενοι με χαμηλότερο εισόδημα και μεγαλύτερης ηλικίας θα μπορούσαν να μείνουν πίσω, πιστεύει το ΔΝΤ.

«Είναι ζωτικής σημασίας για τις χώρες να δημιουργήσουν ολοκληρωμένα δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας και να προσφέρουν προγράμματα επανεκπαίδευσης για ευάλωτους εργαζόμενους», είπε η κ. Γκεοργκίεβα. «Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να κάνουμε τη μετάβαση της τεχνητής νοημοσύνης πιο περιεκτική, προστατεύοντας τα μέσα διαβίωσης και περιορίζοντας την ανισότητα».

Η ανάλυση του ΔΝΤ έρχεται καθώς οι παγκόσμιοι επιχειρηματικοί και πολιτικοί ηγέτες συγκεντρώνονται στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Το AI είναι ένα θέμα συζήτησης, μετά την αύξηση της δημοτικότητας εφαρμογών όπως το ChatGPT.

Η τεχνολογία αντιμετωπίζει αυξημένη ρύθμιση σε όλο τον κόσμο. Τον περασμένο μήνα, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε μια προσωρινή συμφωνία για τους πρώτους ολοκληρωμένους νόμους στον κόσμο που ρυθμίζουν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει για τις προτάσεις του νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη στις αρχές του τρέχοντος έτους, αλλά οποιαδήποτε νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ τουλάχιστον έως το 2025.

Οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κίνα δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει τις δικές τους οδηγίες τεχνητής νοημοσύνης.

