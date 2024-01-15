ΗΠΑ: Καταρρίφθηκε πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη εναντίον αμερικανικού αντιτορπιλικού

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως καταδιωκτικό κατέρριψε πύραυλο κρουζ με στόχο καταδρομικό τους που εκτοξεύθηκε από περιοχή της Υεμένης ελεγχόμενη από τους Χούθι.

Χθες περί τις 16:45 (τοπική ώρα· 15:45 ώρα Ελλάδας), «πύραυλος κρουζ κατά πλοίων, που εκτοξεύθηκε από (περιοχή ελεγχόμενη από) τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι προς την κατεύθυνση του USS Laboon», αντιτορπιλικού κλάσης Άρλι Μπερκ ανεπτυγμένου στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, «καταρρίφθηκε στα περίχωρα της ακτής της Χοντάιντα», στη δυτική Υεμένη, «από αμερικανικό καταδιωκτικό», ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») μέσω X (του πρώην Twitter).

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ζημιές, σύμφωνα με τη CENTCOM.

Η επίθεση, εξ όσων είναι γνωστά, ήταν η πρώτη εναντίον αμερικανικού αντιτορπιλικού· οι Χούθι ως τώρα έβαζαν στο στόχαστρο εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα που θεωρούσαν ότι «συνδέονται» με το Ισραήλ. Προχωρούν στις επιθέσεις αυτές σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου το Ισραήλ και η Χαμάς ενεπλάκησαν σε πόλεμο μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στην ισραηλινή επικράτεια την 7η Οκτωβρίου.

Νωρίτερα, η Ουάσιγκτον διέψευσε πληροφορίες, που μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης προσκείμενα στους Χούθι, περί νέων «αμερικανοβρετανικών πληγμάτων» στο λιμάνι Χοντάιντα χθες.

«Δεν διεξήχθη κανένα πλήγμα, ούτε αμερικανικό ούτε του συνασπισμού», είπε αμερικανός αξιωματούχος υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις έπληξαν την Παρασκευή εγκαταστάσεις των Χούθι σε διάφορους τομείς της Υεμένης, εντείνοντας τους φόβους πως ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς θα εξαπλωθεί στην περιοχή.

Οι Χούθι κατόπιν εκτόξευσαν «τουλάχιστον έναν πύραυλο», χωρίς πάντως να πλήξουν κανένα πλοίο, κατά τον αμερικανικό στρατό.

Το Σάββατο το πρωί, έγινε νέα αμερικανική επιδρομή, εναντίον εγκατάστασης ραντάρ στην Υεμένη.

Υπό κανονικές συνθήκες, από την Ερυθρά Θάλασσα διέρχεται περί το 12% του παγκόσμιου εμπορίου, όμως από τα μέσα Νοεμβρίου οι επιθέσεις των Χούθι ανάγκασαν μεγάλες ναυτιλιακές να αναστείλουν τα δρομολόγια των πλοίων τους μέσω της περιοχής. Πλέον τα σκάφη τους κάνουν τον γύρο της Αφρικής, κάτι που αυξάνει τα κόστη των μεταφορών, ειδικά μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, και μεγεθύνει τη διάρκεια των δρομολογίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.