Τους δημοφιλέστερους υπουργούς αναδεικνύει στο δεύτερο μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της Alco που παρουσιάστηκε την Παρασκευή στον Alpha.



Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, πρόκειται για τους Νίκο Δένδια - πρώτος με διαφορά - με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να ακολουθεί δεύτερος και με τους Άδωνι Γεωργιάδη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Κωστή Χατζηδάκη να έπονται. Μάλιστα, οι συγκεκριμένοι υπουργοί αποτελούν τις κορυφαίες επιλογές τόσο μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, όσο και στο σύνολο του εκλογικού σώματος.

Οι διαρροές των κομμάτων

Οι μεγαλύτερες διαρροές ψηφοφόρων της ΝΔ είναι προς τους αναποφάσιστους και την αποχή, ενώ κέρδη από το κυβερνών κόμμα έχει τόσο το κόμμα Λοβέρδου, όσο και το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου - 3% των ψηφοφόρων του περασμένου Ιουνίου. Οι μεγαλύτερες διαρροές του ΣΥΡΙΖΑ είναι προς τους αναποφάσιστους και τη Νέα Αριστερά, ενώ το ΠΑΣΟΚ, που έχει και τη μεγαλύτερη συσπείρωση από τα τρία κόμματα, χάνει 7% προς τους «Δημοκράτες».

Υπενθυμίζεται ότι χθες, στο πρώτο μέρος της πανελλαδικής έρευνας της Alco, η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου, κινείται σε ένα εύρος από 30,5% έως 34,5%, ποσοστό πάνω από αυτό που είχε θέσει ως πήχη ο πρωθυπουργός. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη θέση, με εύρος από 14,5% μέχρι 17,5% και το ΠΑΣΟΚ, κινείται από 11,5% έως 14,5%.

Ενδιαφέρον έχει και ότι σχεδόν ένας στους δύο σημερινούς αναποφάσιστους ψήφισε ΝΔ τον περασμένο Ιούνιο, κάτι που δείχνει ότι το κυβερνών κόμμα δυνητικά θα μπορούσε να κινηθεί σε πολύ υψηλότερα ποσοστά από αυτά που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις, εφόσον κατορθώσει να τους «επαναπατρίσει» ως την 9η Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.