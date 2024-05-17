Την ασυδοσία των πολυεθνικών εταιρειών, και το «καπέλο» που βάζουν στις τιμές από χώρα σε χώρα, και στην Ελλάδα, επιχειρεί να χτυπήσει η κυβέρνηση, ζητώντας ευρωπαϊκή παρέμβαση από την Κομισιόν.



Ειδικά στα τρόφιμα, όπως φάνηκε και από τις σημερινές (Παρασκευή) ανακοινώσεις της Eurostat, οι ανατιμήσεις στην Ελλάδα τρέχουν με πολλαπλάσια ταχύτητα σε σχέση με την ευρωζώνη.

Κάνοντας κάποιος μία σύγκριση σε βασικά προϊόντα σε ελληνικό και γαλλικό σουπερμάρκετ διαπιστώνει πως στην Ελλάδα θα βρει τα ίδια προϊόντα ακριβότερα. Αυτό εντοπίζουν οι καταναλωτές, και αναρωτιούνται πώς γίνεται με άλλη αγορίστικη δύναμη να πληρώνουν περισσότερα για τα ίδια προϊόντα απ’ ό,τι οι Γάλλοι.

Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός στα «τρόφιμα» έτρεχε τον Απρίλιο με 5,3%, όταν στην ευρωζώνη ήταν κάτω από το 2% (1,9%).

Σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση στον πληθωρισμό σε αυγά, λαχανικά, ελαιόλαδο, με τις αυξήσεις στο λάδι μάλιστα να είναι στο 63,7% στη χώρα μας έναντι 57,2% στην ευρωζώνη, και την τρίτη θέση στον πληθωρισμό στο αρνίσιο κρέας… με τιμές που ζαλίζουν τους Έλληνες καταναλωτές.

Επιστολή προς την Κομισιόν στέλνει ο Έλληνας πρωθυπουργός, όπως ανακοίνωσε στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ζητώντας να παρέμβει, ώστε να σταματήσει η αυθαίρετη τιμολόγηση των πολυεθνικών στις διάφορες χώρες της ένωσης.

«Εάν έχουμε ενιαία αγορά; Γιατί ανεχόμαστε διαφοροποιήσεις τιμών στα ελληνικά σουπερμάρκετ σε σχέση με σουπερμάρκετ σε άλλες χώρες;» διερωτήθηκε από την Κατερίνη.

«Θα ζητήσω ευρωπαϊκές παρεμβάσεις, έτσι ώστε να έχουμε εναρμόνιση τιμών απέναντι στις πολυεθνικές που ενδεχομένως να εκμεταλλεύονται την παρουσία τους σε κάποιες χώρες» τόνισε.

Η έρευνα του ΣΚΑΪ σε ιταλικά και γαλλικά σουπερμάρκετ

Ο ΣΚΑΪ έκανε έρευνα στα ράφια των ιταλικών και γαλλικών σουπερμάρκετ, όπου οι τιμές σε πολλά προϊόντα είναι σαφώς χαμηλότερες σε σχέση με την Ελλάδα

Το ίδιο ακριβώς προϊόν, την ίδια επωνυμία, μπορούμε να βρούμε και 50% κάτω σε γαλλικό ή ιταλικό σουπερμάρκετ, τη στιγμή που οι μισθοί των χωρών αποκλίνουν σημαντικά με τους δικούς μας.

Ας δούμε ενδεικτικά τέσσερα επώνυμα προϊόντα, ίδιες μάρκες με ίδιες συσκευασίες:

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Ελλάδα: 4,93 ευρώ - Γαλλία: 2,59 ευρώ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 5 Ελλάδα: 1,30 ευρώ - Ιταλία: 1 ευρώ ΣΑΛΤΣΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ (ΒΑΖΟ) Ελλάδα: 3,15 ευρώ – Ιταλία: 1,95 ευρώ ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Ελλάδα: 3,80 ευρώ – Ιταλία: 2,95 ευρώ

Έως τις ευρωπαϊκές παρεμβάσεις, οι Έλληνες θα πρέπει να βάζουν το χέρι βαθύτερα στις τσέπες τους σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους…

