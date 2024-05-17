Αττική: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ηρωίνη

Η υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ποσοτήτων ηρωίνης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες από το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Δυτικής Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ. και της Ο.Π.Κ.Ε., συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 18 μέλη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, για την πιστοποίηση της εγκληματικής τους δράσης προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων (profiling).

Παράλληλα, διακριβώθηκε ο ρόλος βασικών μελών της οργάνωσης ως εξής:

* 50χρονος, αρχηγικό μέλος, είχε αναλάβει την ανεύρεση, νόθευση και επανασυσκευασία ναρκωτικών ουσιών, καθώς και την προμήθεια των υπολοίπων μελών,

* 59χρονος, ήταν επιφορτισμένος με την αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών καθώς και των απαραίτητων εργαλείων σε εμπορευματοκιβώτιο ιδιοκτησίας του, ενώ παρέδιδε τα ναρκωτικά στο αρχηγικό μέλος για την περαιτέρω διακίνησή τους,

* 61χρονος και 46χρονη, μεσάζοντες του αρχηγικού και των λοιπών μελών, είχαν αναλάβει την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση των ναρκωτικών,

* 55χρονος (μη συλληφθέντας), υποβοηθούσε τους διακινητές των ναρκωτικών,

* 68χρονος και 46χρονη (μη συλληφθείσα), είχαν αναλάβει την περαιτέρω πώληση των ναρκωτικών σε περιοχές της Αθήνας.

Από τις σωματικές έρευνες καθώς και από τις έρευνες σε σπίτια και αποθηκευτικούς χώρους, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* 2 κιλά και 646,88 γραμμ. ηρωίνης,

* 9 δενδρύλλια κάνναβης,

* ποσότητα κάνναβης,

* 6 κιλά και 730 σκόνης, άγνωστης χημικής σύστασης,

* 15.825 ευρώ και 51 δολάρια,

* 16 κινητά,

* 6 ζυγαριές,

* 3 οχήματα,

* μοτοσυκλέτα και

* εξοπλισμός νόθευσης και επανασυσκευασίας ναρκωτικών.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, από τις έως τώρα έρευνες έχουν ταυτοποιηθεί περισσότερες από 200 συναλλαγές - αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και σύλληψη των υπόλοιπων μελών συνεχίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

