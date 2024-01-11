Ενώπιον του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για να παραστεί στην καταληκτική συζήτηση στη δίκη για απάτη σε βάρος του.

Ο πρώην πρόεδρος κατά την άφιξή του για άλλη επανέλαβε τους χαρακτηρισμούς του και έκανε λόγο για «στημένη δίκη».

Ο πρώην Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου, χαρακτήρισε τη μήνυση 370 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον του και της εταιρείας του «αντισυνταγματικό κυνήγι μαγισσών».

Είναι «παρέμβαση στις εκλογές στο υψηλότερο επίπεδο» και «ντροπή», είπε ο Τραμπ, δηλώσεις στις οποίες προβαίνει σταθερά από τότε που η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίθια Τζέιμς υπέβαλε μήνυση.

Ώρες νωρίτερα, ο δικαστής που προεδρεύει της υπόθεσης έλαβε απειλή για βόμβα, αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο συνεργατών του Sky News.

Η αστυνομία στην κομητεία Nassau - ανατολικά της πόλης της Νέας Υόρκης - απάντησε σε μια απειλή στο σπίτι του Arthur Engoron το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με μια πηγή της αστυνομίας.

Ο εκπρόσωπος του δικαστηρίου Αλ Μπέικερ δήλωσε ότι τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυξηθεί μετά από την απειλή κατά του δικαστή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ωστόσο, ο Τραμπ δεν αναμένεται να μιλήσει στο δικαστήριο, αφού ο δικαστής Άρθουρ Ενγκορόν απέρριψε το αίτημά του επειδή ο Τραμπ δεν θα συμφωνούσε στους όρους για το τι μπορεί να αναφέρει.

Η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίθια Τζέιμς ζητά αποζημίωση 370 εκατομμυρίων δολαρίων και να απαγορευτεί στον Τραμπ να δραστηριοποιείται στην πολιτεία, ισχυριζόμενη ότι ο Τραμπ, οι ενήλικοι γιοι του και η εταιρεία του εξαπάτησαν τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες διογκώνοντας την αξία των περιουσιακών στοιχείων του Τραμπ.

Ο Ενγκορόν είχε ήδη αποφανθεί ότι ο Τραμπ και οι συγκατηγορούμενοί του ήταν υπεύθυνοι για επίμονη και επανειλημμένη απάτη πριν από την έναρξη της δίκης. Η δίκη διάρκειας 11 εβδομάδων διεξήχθη για να καθοριστεί το εύρος των ζημιών και έξι επιπλέον αξιώσεων από τον γενικό εισαγγελέα, συμπεριλαμβανομένης της συνωμοσίας, της έκδοσης ψευδών οικονομικών καταστάσεων, της παραποίησης επιχειρηματικών αρχείων και της ασφαλιστικής απάτης.



