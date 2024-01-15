Σωστικά συνεργεία εντόπισαν χθες Κυριακή το 36ο θύμα των κατολισθήσεων που έπληξαν την Παρασκευή τη βορειοδυτική Κολομβία, ενώ άλλοι επτά άνθρωποι συνεχίζουν να θεωρούνται ακόμη αγνοούμενοι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 33 νεκρούς και 10 αγνοούμενους.

Άλλοι είκοσι άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας των κατολισθήσεων που καταπλάκωσαν δρόμο που συνδέει τη Μεδεγίν, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, με την Κιμπντό.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών, εντοπίστηκαν ακόμη τρία πτώματα. Τα δύο αναγνωρίστηκαν από συγγενείς, το τρίτο δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί», ανέφερε το γραφείο του κυβερνήτη του νομού Τσοκό σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Η πλειονότητα» των ανθρώπων που χάθηκαν σε αυτή την καταστροφή στον δήμο Κάρμεν δε Ατράτο ήταν παιδιά κοινότητας αυτοχθόνων, ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) η αντιπρόεδρος Φράντσα Μάρκες.

«Σε όλες τις οικογένειες των θυμάτων, τα συλλυπητήριά μου (...) Ελπίζουμε να βρούμε» τους αγνοούμενους και «ελπίζουμε ότι δεν είναι νεκροί», δήλωσε ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο.

Σε οπτικό υλικό που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκε από τηλεοπτικά δίκτυα καταγράφεται η στιγμή που βουνό καταρρέει και καταπλακώνει οχήματα, ενώ ακούγονται κραυγές.

Μια τοπική αξιωματούχος αφηγήθηκε πως «πολλοί» κατάφεραν να βγουν από αυτοκίνητα και βρήκαν καταφύγιο «σε σπίτι» κοντά στην κοινότητα Κάρμεν δε Ατράτο. «Όμως, δυστυχώς, έγινε κι άλλη κατολίσθηση και τους έθαψε», πρόσθεσε.

Στον νομό Τσοκό, ο οποίος βρέχεται από τον Ειρηνικό Ωκεανό και στον οποίο βρίσκεται αχανές τροπικό δάσος, σημειώθηκαν σφοδρές βροχοπτώσεις τις προηγούμενες 24 ώρες.

Πάνω από 200 άνθρωποι, πυροσβέστες, προσωπικό ειδικευμένο σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, στρατιωτικοί και κάτοικοι συμμετέχουν στις έρευνες.

Η Κλάρα Εστράδα δήλωνε προχθές Σάββατο πως περίμενε με αγωνία νέα για τον ανιψιό της: «δεν ξέρουμε» τι απέγινε, αν είναι «ζωντανός ή νεκρός».

Ο πάπας Φραγκίσκος προσευχήθηκε «για τα θύματα της κατολίσθησης στην Κολομβία» στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

Ο πρόεδρος Πέτρο υποσχέθηκε να διαθέσει «όλη» τη δυνατή βοήθεια στη νομαρχία Τσοκό έπειτα από «αυτή τη φρικτή τραγωδία».

Ενώ η Κολομβία βιώνει ξηρασία, το ινστιτούτο υδρολογίας, μετεωρολογίας και περιβαλλοντικών μελετών (IDEAM) εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για επαπειλούμενες ισχυρές καταιγίδες σε τομείς της χώρας που βρέχονται από τον Ειρηνικό ή τους οποίους διασχίζει ο Αμαζόνιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

