Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα social media από οπαδό του Άρη, που φέρεται να είναι και μέλος του Ερασιτέχνη, έφερε την κλήση σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ, για «παρότρυνση σε πρόκληση επεισοδίων».



Στο βίντεο αυτό, διακρίνεται ένας άντρας να αναφέρει μεταξύ άλλων πως όποιος οπαδός βρεθεί στο «Κλ. Βικελίδης» στο ματς με τον ΠΑΟΚ και δεν έχει τη συμπεριφορά που θεωρεί ο ίδιος, «θα τον βρούμε και δεν θα περάσει καθόλου καλά».

Αναλυτικά:

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει ότι:1. Καλεί σε ακρόαση την Πέμπτη 23 Μαΐου 2024 φυσικό πρόσωπο, φερόμενο μέλος του ΑΣ ΑΡΗΣ, για παρότρυνσή του σε πρόκληση επεισοδίων που σχετίζονται με τον αθλητισμό, η οποία φέρεται ότι έλαβε χώρα εκ μέρους του, μέσω ανάρτησης σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αναφορικά με τον επικείμενο αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΡΗΣ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί στις 19-05-2024 στο γήπεδο «ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ», στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής των playoffs Super League 1, περιόδου 2023-2024.Εφαρμογή άρθρου 9 του ν. 5085/2024.

